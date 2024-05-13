Rețetă de pui la cuptor din Stiria
- Meat
- Classics
- Main Course
Încearcă încă un clasic al bucătăriei din Stiria: Pui la cuptor, după o rețetă a lui Johann Lafer.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 2 Porții
Spală, usucă și taie puiul: Taie pieptul și împarte-l în două, taie picioarele și împarte-le în două.
Îndepărtează pielea dacă dorești. Preîncălzește cuptorul la 220°C.
Bate ouăle. Condimentează bine bucățile de pui cu sare și piper cayenne, tăvălește-le prin făină, trece-le prin ouăle bătute și apoi trece-le prin pesmet.
Așază bucățile de pui pane pe o tavă de copt, stropește-le cu ulei și coace-le în cuptorul încins timp de aproximativ 30 de minute, întorcându-le o dată.
Sfat: Puiul se coace în cuptor și nu se prăjește în grăsime; iar asta îl face crocant și suculent.
Scurge puiul pe hârtie de bucătărie și servește-l garnisit cu felii de lămâie.
Sfat: Servește cu salată de cartofi sau cu salată de valeriană cu ulei de semințe de dovleac din Stiria.