Rețetă de pui la cuptor din Stiria

Rețetă de: Johann Lafer

Încearcă încă un clasic al bucătăriei din Stiria: Pui la cuptor, după o rețetă a lui Johann Lafer.

Mod de preparare

  • Timp de preparare: 30 min
  • 2 Porții
Pas 1

Spală, usucă și taie puiul: Taie pieptul și împarte-l în două, taie picioarele și împarte-le în două.

Pas 2

Îndepărtează pielea dacă dorești. Preîncălzește cuptorul la 220°C.

Pas 3

Bate ouăle. Condimentează bine bucățile de pui cu sare și piper cayenne, tăvălește-le prin făină, trece-le prin ouăle bătute și apoi trece-le prin pesmet.

Pas 4

Așază bucățile de pui pane pe o tavă de copt, stropește-le cu ulei și coace-le în cuptorul încins timp de aproximativ 30 de minute, întorcându-le o dată.

Sfat: Puiul se coace în cuptor și nu se prăjește în grăsime; iar asta îl face crocant și suculent.

Pas 5

Scurge puiul pe hârtie de bucătărie și servește-l garnisit cu felii de lămâie.

Sfat: Servește cu salată de cartofi sau cu salată de valeriană cu ulei de semințe de dovleac din Stiria.

Ingrediente
Pentru puiul la cuptor

