Știai că...

Lo strudel, štrudl, štrudla și štrukli - aceasta este denumirea dată de vecinii noștri din Italia, Slovenia, Slovacia și Cehia pentru acest vis dulce din aluat aerat și cu umplutură suculentă. În limbajul uzual englezesc însă se folosește cuvântul german „Strudel”, aspect care ne ilustrează cât de cunoscut a devenit ștrudelul vienez cu mere. Ceea ce nu este atât de cunoscut este însă faptul că acest desert fin a avut de străbătut o cale lungă, din Arabia, prin Imperiul Otoman și Balcani, până să ajungă la Viena. Însă această călătorie lungă a meritat cu siguranță!