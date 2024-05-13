Ștrudel cu mere
Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 70 min
- 8 Porții
Aluatul îl poți face în casă sau îl poți cumpăra gata preparat. Lasă stafidele să se odihnească în rom.
Pentru pesmetul de nuci: pune untul în tigaie și așteaptă să facă spumă. Adaugă pesmetul și rumenește puțin la foc maxim. Aproape de final, adaugă nucile, rumenește încă puțin și ia de pe foc.
Curăță merele de coajă taie-le în felii subțiri și stropește-le cu suc de lămâie. După aceea, în funcție de cât de acre sunt merele, adaugă o cantitate potrivită de zahăr, pudra de cuișoare, precum și o cantitate mai mare de scorțișoară. Preîncălzește cuptorul la aprox. 180°C și unge cu unt o formă potrivită de copt.
Întinde aluatul pentru ștrudel în așa fel încât să poată sta pe o foaie de copt. Presară pesmetul de nucă pe o jumătate din aluat. Pune merele și stafidele peste pesmet. Unge restul suprafeței de aluat cu unt, apasă pe margini și rulează ștrudelul. Închide bine capetele și pune ștrudelul în formă, ridicând cu ajutorul hârtiei de copt (în cazul aluatului foietaj, pune umplutura în mijloc, petrece marginile una peste cealaltă, și apasă bine pe marginile formate, pentru a „închide” ștrudelul).
În funcție de aluat, unge cu unt topit (aluatul de ștrudel) sau cu ou (aluatul foietaj) și lasă la copt timp de 40-50 minute, până devine auriu (coace aluatul de foietaj pentru un timp mai scurt). Scoate ștrudelul, lasă să se răcească și presară zahăr pudră. Servește călduț sau rece.
Ingrediente
Știai că...
Lo strudel, štrudl, štrudla și štrukli - aceasta este denumirea dată de vecinii noștri din Italia, Slovenia, Slovacia și Cehia pentru acest vis dulce din aluat aerat și cu umplutură suculentă. În limbajul uzual englezesc însă se folosește cuvântul german „Strudel”, aspect care ne ilustrează cât de cunoscut a devenit ștrudelul vienez cu mere. Ceea ce nu este atât de cunoscut este însă faptul că acest desert fin a avut de străbătut o cale lungă, din Arabia, prin Imperiul Otoman și Balcani, până să ajungă la Viena. Însă această călătorie lungă a meritat cu siguranță!