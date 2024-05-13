Supă de pește din regiunea panonică
- Fish
- Soup
Cu această rețetă, supa de pește din regiunea panonică are același gust ca cea originală de la lacul Neusiedler din Burgenland.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 30 min
- 6 Porții
Mai întâi, dezosează cu grijă fileurile de pește cu ajutorul unei pensete de bucătărie și taie-le în bucăți mici. Curăță ardeii și, pentru o supă de pește mai picantă, și ardeiul iute, apoi taie-i fâșii. Taie ceapa mărunt și taie bacon-ul în cubulețe mici.
Încălzește untul clarificat sau uleiul într-o oală și călește puțin ceapa cu bacon-ul. Adaugă fâșiile de ardei gras și ardei iute, presează usturoiul peste ele și lasă totul la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute. Amestecă de câteva ori și adaugă câte 1-2 linguri de supă de pește sau supă de legume.
Sfat: Supa de pește capătă un gust complet diferit dacă, în loc de ardei, se taie câteva rădăcinoase în fâșii foarte fine și se adaugă în supă. Ca aromă suplimentară, se potrivește perfect șofranul din Burgenland înmuiat în apă în prealabil.
Presară boia de ardei, adaugă pasta de roșii și pune bucățile de pește. Amestecă totul cu grijă. Toarnă restul de supă fierbinte de pește și lasă bucățile de pește să fiarbă la punctul de fierbere doar câteva minute.
Scoate bucățile de pește și așază-le în farfurii sau cești preîncălzite. Condimentează supa cu sare și piper. Dacă ai, adaugă lapții de crap și mai lasă un pic să fiarbă în supă. Mai condimentează o dată după gust. Toarnă supa astfel preparată peste bucățile de pește aranjate pe farfurie. Adaugă puțină smântână și servește imediat.