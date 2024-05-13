Pas 2

Încălzește untul clarificat sau uleiul într-o oală și călește puțin ceapa cu bacon-ul. Adaugă fâșiile de ardei gras și ardei iute, presează usturoiul peste ele și lasă totul la foc mic timp de aproximativ 15-20 de minute. Amestecă de câteva ori și adaugă câte 1-2 linguri de supă de pește sau supă de legume.