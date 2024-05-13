Știai că...

Cât de bine este ancorată bucătăria austriacă în inima Europei nu poate fi demonstrat mai bine decât prin intermediul uneia dintre cele mai clasice specialități vieneze: Tafelspitz. Carne de vită bună, câteva legume, condimente aromate și multă apă pentru fiert - acestea sunt ingredientele necesare.Cu toate acestea, aceleași ingrediente ajung și în oala mare de ciorbă atunci când francezii își pregătesc „pot-au-feu” sau când italienii așteaptă cu nerăbdare „bollito misto”.Aceștia din urmă adaugă și carne de vițel, pui sau limbă, dar mici diferența există, în ciuda tuturor legăturilor etnice.