Tafelspitz
Rețeta te ajută să faci cel mai bun Tafelspitz. Secretul rețetei: taie transversal carnea de vită de bună calitate și servește-o cu cartofi prăjiți și sos de arpagic.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 180 min
- 6 Porții
Taie ceapa necurățată în jumătate pe lățime și prăjește-o fără grăsime până când se închide bine la culoare pe suprafețele tăiate. Las-o la o parte.
Pune aproximativ 3 litri de apă într-o oală mare de ciorbă. Adaugă legumele rădăcinoase, prazul, jumătățile de ceapă, frunzele de dafin și câteva boabe de piper și se aduce la fierbere. Adaugă carnea spălată și oasele și fierbe timp de aproximativ 2 1⁄2 - 3 ore până când se înmoaie, în funcție de calitatea cărnii. Între timp, toarnă apă proaspătă dacă este necesar și îndepărtează spuma care se ridică.
Sărează generos doar după 2 ore bune de fierbere.
După ce ai fiert carnea de vită până s-a frăgezit, scoate-o din supă și ține-o la cald în puțină supă degresată. Condimentează din nou cu sare restul de supă și strecoară la nevoie. Servește cu găluște de griș sau clătite din griș și arpagic proaspăt tocat, ca antreu. Apoi taie carnea de vită fiartă în felii direct perpendicular pe (!) fibrele de carne și servește-le pe farfurii preîncălzite sau într-un vas de supă decorativ în supa fierbinte.
Servește-le cu cartofi prăjiți, pâine cu cremă de hrean (specialitatea Semmelkren), fasole cu mărar sau cremă de spanac și sos de arpagic. În cazul în care servești și cu legume rădăcinoase, recomandăm să le fierbi foarte bine în prealabil.
Ingrediente
Știai că...
Cât de bine este ancorată bucătăria austriacă în inima Europei nu poate fi demonstrat mai bine decât prin intermediul uneia dintre cele mai clasice specialități vieneze: Tafelspitz. Carne de vită bună, câteva legume, condimente aromate și multă apă pentru fiert - acestea sunt ingredientele necesare.Cu toate acestea, aceleași ingrediente ajung și în oala mare de ciorbă atunci când francezii își pregătesc „pot-au-feu” sau când italienii așteaptă cu nerăbdare „bollito misto”.Aceștia din urmă adaugă și carne de vițel, pui sau limbă, dar mici diferența există, în ciuda tuturor legăturilor etnice.