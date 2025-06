Dovolenka so psom v Rakúsku

Viedeň

Luxus a komfort so psom

Hotel Sacher

Program „Sacher Pets“ hotelov Sacher vo Viedni a Salzburgu ponúka hosťom so zvieracím sprievodom luxusný pobyt. V hoteli Sacher vo Viedni čaká na psy mäkká posteľ prispôsobená ich veľkosti, príjemná deka, špeciálny uterák, vrecká na exkrementy a misky na krmivo a vodu na izbe. Na raňajky a večeru môžu psy a ich majitelia spolu zavítať do reštaurácie Sacherstube, kde im na želanie pripravia krmivo na špičkovej úrovni. K dispozícii je aj opatrovateľská služba pre psy.

Butikový hotel Stadthalle

Butikový hotel Stadthalle vo Viedni privíta vašich štvornohých miláčikov s otvorenou náručou a ponúkne vám veľa extraslužieb, aby bol váš pobyt čo najpríjemnejší. Pri príchode dostanú psíky špeciálny uvítací balíček, ktorý obsahuje okrem iného pohodlný pelech na spanie a misky na krmivo. V blízkosti hotela sa nachádza veľa zelene a vychádzkových trás, ktoré sú ideálne na venčenie.

The Guesthouse Vienna

The Guesthouse Vienna je štýlový dizajnový hotel v srdci Viedne, ktorý sa špecializuje na hostí so psím sprievodom. Štvornohí spoločníci tu prenocujú zdarma a na izbe ich privíta pohodlný pelech na spanie, maškrty a miska na vodu. Psy môžu majiteľov sprevádzať aj do reštaurácie, kde sa o ne dobre postarajú. Na želanie je možné objednať stráženie psa, aby si panička či pán mohli bezstarostne pozrieť mesto.