Lesy a vinice, kam až oko dovidí Okružná cesta Waldviertel-Kamptal

Mestečko Krems an der Donau s malebnými meštianskymi domami v starom centre mesta a galériou moderného umenia je vstupnou bránou do regiónu Waldviertel v Dolnom Rakúsku. Odtiaľto vedie trasa do stredovekého hradného mesta Zwettl. Za návštevu stojí aj cisterciánsky kláštor. Zaujímavá je aj odbočka na hrad Rosenau s Múzeom murárstva a hrad Rappottenstein. Cez Friedersbach sa dostanete ku Kampsee, jednej z vodných nádrží regiónu Waldviertel, ktorá je jazernou krajinou pripomínajúcou fjord.

Pokračujte cez Krumau am Kamp do kláštora Altenburg, barokového klenotu Waldviertelu. Ak sa vám páči sokoliarstvo, hrad Rosenburg je pre vás to pravé miesto. Trasa pokračuje cez údolie Kamptal do klimatických kúpeľov Gars am Kamp. Po výhľade na krajinu z hradu vedie trasa späť po prúde rieky do vinárskej obce Langenlois. Okruh ukončíte relaxom, návštevou hotela Loisium Wine & Spa Hotel.