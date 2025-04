Tirolské jazerá na kúpanie sú synonymom životného pocitu Rakúsko – vyberáme pre vás niektoré z najkrajších:

Achensee: najväčšie tirolské jazero leží medzi pohoriami Karwendelgebirge a Rofangebirge. Krištáľovo čistá voda a veľa možností na šport, ako je plachtenie a surfovanie, robia z neho raj pre fanúšikov outdoorových aktivít.

Schwarzsee: Schwarzsee neďaleko Kitzbühelu láka návštevníkov idylickou polohou a teplou rašeliniskovou vodou, ktorá pôsobí blahodarne na zdravie. Je to perfektné miesto na plávanie i relax.

Plansee: Plansee v blízkosti Reutte je jedno z najčistejších jazier v Tirolsku. Tyrkysovo-modrá voda a okolité hory sú vhodné na plávanie, potápanie i turistiku.

Reither See: menšie, no nemenej krásne - Reither See v Alpbachtali s idylickou atmosférou je ideálne na kúpanie s celou rodinou. Môžete tu stráviť deň plný pohody a radovánok vo vode s krásnou horskou kulisou.