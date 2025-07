Sound of Music

Rodina Trappová je legenda neoddeliteľne spätá so Salzburgom – no veľa faktov je málo známych. Vedeli ste, že v roku 1933 rodina stratila majetok a Maria von Trappová musela prepustiť svojich zamestnancov, aby sa mohla presťahovať do bytu pre služobníctvo? Ich pôvodný dom bol prenajatý. Keď raz jeden hosť počul deti spievať, navrhol im zúčastniť sa súťaže ľudovej hudby. Tak sa začala legendárna cesta, ktorá viedla k „The Sound of Music“, jednému z najúspešnejších muzikálov všetkých čias.

„The Sound of Music“ priniesol ľuďom pesničky ako „Edelweiß“, „Do-Re-Mi“ a „My Favorite Things“ – klasiku, ktorá sa ešte stále odovzdáva z generácie na generáciu. Návštevníci z celého sveta sledujú stopy tohto známeho filmu v celom Salzburgu – od rokokového zámku Leopoldskron po záhradu Mirabellgärten.

Návšteva Salzburgu sa stáva cestou do minulosti, pri ktorej kráčate mestom a spoznávate miesta vzniku filmu. Tip: rezervujte si prehliadku „The Sound of Music“ a ponorte sa do príbehu rodiny Trappovej.