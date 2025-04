Najkrajšie pamiatky v Štajersku

Nekonečná sloboda Zážitky v prírode v Štajersku

Ľadovcový svet Dachstein

So svojimi 2.995 metrami je Dachstein najvyšším vrchom Štajerska. Hore do Dachsteinského sveta ľadovcov sa dostanete panoramatickou kabínkovou lanovkou. Vaše nervy spoľahlivo pošteklí prechod po visutom moste, 14 Schodov do prázdna či panoramatická vyhliadka Sky Walk. Pri pohľade na reťazec hôr a ponad údolie Enže sa budete cítiť podobne vznešene ako samotný Dachsteinský masív, slobodne ako vietor a celkom blízko k oblohe.

Ak by fúkal silný vietor a bola zlá viditeľnosť poskytne vám ochranu Ľadový palác vo vnútri Dachsteinského ľadovca.