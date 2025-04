Chatárske kulinárske umenie v Štajersku

Ochutnajte syrové halušky so štajerským syrom, pečienku z ennstalskej jahňaciny alebo sedliacke šišky na tradičnej horskej chate s výhľadom na hory. Tiež si môžete dopriať raňajky v drevenom člne na jazere alebo sivoňa z jazera Aussee, pstruha potočného alebo horské krevety z priezračnej vody. To všetko je však iba krátky výňatok zo štajerských jedálnych lístkov v Alpách. Oceňovaný kuchár Richard Rauch pripravuje v rámci svojej iniciatívy „Chatárske kulinárske umenie by Richard Rauch“ v regióne Schladming-Dachstein spolu s ďalšími chatármi prekvapivé kreácie z regionálnych produktov. A pretože obyvatelia štajerských hôr sa okrem piva zaľúbili aj do vína, odporučí vám ku každému novému jedlu vhodné štajerské víno.