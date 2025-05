Zažite prírodu a architektúru interaktívne Vorarlbersko

Inatura Erlebnis Naturschau v Dornbirne vás nadchne interaktívnymi výstavami a živými zvieratami. Cesta vás najprv zavedie do typických vorarlberských biotopov, akú sú hory, lesy a voda. Na konci prekonáte nemožné a doslova vstúpite do seba: inatura totiž umožňuje cestu do vnútra vášho tela. V Dome umenia Bregenz čakajú na návštevníkov umenie a zaujímavá architektúra – intuitívne objavovanie a samostatné experimentovanie pre deti, mládež a rodiny tu sú na prvom mieste.