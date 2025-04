Ekologická zimná dovolenka

Zima a lyžiarska dovolenka v rakúskych Alpách sú legendárne. Aby to tak zostalo, prichádza v súčasnosti k mnohým zmenám. Lyžiarsky región „klimatický vrch“ Katschberg , ktorý leží uprostred Biosférickej rezervácie UNESCO salzburský región Lungau a korutánske pohorie Nockberge, sa môže pochváliť rakúskou ekologickou značkou „Österreichisches Umweltzeichen“ a nemeckým ocenením „Green Tourism Award“. V lyžiarskom stredisku Zell am See poháňa lanovky 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Lyžiarske stredisko Kaprun chráni ľadovec pomocou tzv. snowfarmingu: sneh na budúcu zimu sa uchováva a ľad na jazyku ľadovca je zakrytý. Lyžiarsky región Schladming-Dachstein presadzuje železničnú dopravu šetrnú ku klíme, ako aj lyžiarske autobusy a nabíjacie stanice pre elektroautá. V lyžiarskom regióne Wilder Kaiser odmenia každého hosťa, ktorý pricestuje vlakom a síce bezplatnou prepravou do ubytovacieho zariadenia, bezplatnou dopravu na mieste a 10 % zľavou na požičanie lyží. Pozrite si stručný prehľad výhod. V lyžiarskych strediskách Silvretta Montafon, Golm a Brandnertal si dovolenkári môžu rezervovať lístok Green Ticket online. Súčasťou lístka sú denný skipas, cestovný lístok pre cestu tam a späť autobusom alebo vlakom, 10 % zľavu na požičanie výstroja a jedno navoskovanie lyží.