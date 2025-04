Sura Kees

Jedna z najstarších tradícií by takmer vymizla, ak by sa ju pred 30 rokmi nepodarilo oživiť. Vykvasený syr Sura Kees poznali totiž už Kelti. Syru však chýbala dobrá lobby, ktorá by ho spopularizovala, pretože dlhý čas nebol obľúbený. Sura Kees mal kedysi zlú povesť ako syr chudobných a ako ľahký druh syra ho vytlačil tučnejší syr vyrábaný pomocou syridla. Syridlo sa pridáva do mlieka na podporu zrážanlivosti, aby vznikla syrenina. Syrenina sa potom natlačí do foriem, kde sa zhutní a ďalej zreje. Syr získavaný kvasením sa vyrába bez syridla.

Špičkoví kuchári si veľmi vážia remeslá a syr sa preto stáva súčasťou ich jedál. Z mladého, jemného syra Sura Kees s quinoou a cuketou tak rýchlo vykúzlia ľahké letné jedlo. Táto kombinácia je veľmi obľúbená aj so slaninkou - hoci potom už nie je taká ľahká.