Kroj Dirndl a kožené nohavice: kedysi pracovný odev, dnes výraz módneho povedomia, príslušnosti ku krajine a živých tradícií. Čo robí kroj v Rakúsku taký atraktívny?

Veľa médií, ako sú film a hudba, prispieva k šíreniu predstavy o rakúskom kroji do celého sveta. K asi najznámejším krojovaným posolstvám patrí muzikál „The Sound of Music“, o spievajúcej rodine Trappovej zo Salzburgu.

Kroj v Rakúsku je však oveľa viac ako iba filmová rekvizita alebo alpské klišé. Láska a nadšenie pre Dirndl a kožené nohavice sú vo väčšine regiónov hlboko zakorenené. Kroj symbolizuje regionálny pôvod, spoločenstvo a živé tradície, pričom stelesňuje originalitu a autentickosť. Podľa kroja sa určovali povolanie, stav a zámožnosť jeho nositeľa. Dirndl a kožené nohavice Lederhose sa v Rakúsku nosia pri slávnostných príležitostiach, ale aj v bežnom živote. Tak ako kedysi i dnes je kroj bežným pracovným odevom, napríklad na gazdovstvách, v reštauráciách a hoteloch.