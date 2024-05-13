Introduction
Zimná dovolenka pre všetky zmysly
Uprostred pôsobivého sveta hôr v regióne Národného parku Vápencové Alpy zažijete v Dilly - rezorte v národnom parku zimné pôžitky extratriedy. Iba niekoľko minút od lyžiarskych stredísk Wurzeralm a Hinterstoder vás čakajú vynikajúco upravené zjazdovky, zasnežená krajina a pestrá paleta zimných zážitkov. Vďaka bezplatnej kyvadlovej doprave sa každý deň pohodlne dostanete na zjazdovku alebo bežeckú stopu. Mimo svahov sa o nezabudnuteľné zimné chvíle postarajú sánkarský kopec pri rezorte, jazda na saniach s koňmi, túry so snežnicami, turistika s fakľami, metaná a výlety s rangerom do národného parku. Váš deň môžete zakončiť oddychom vo wellness a spa zóne na ploche až 6.000 m².
Zimná dovolenka so srdečnou pohostinnosťou
Rodinná dovolenka, wellness či aktívne prázdniny v prírode – Dilly – rezort v národnom parku - spája hornorakúsku pohostinnosť s bohatou ponukou pre hostí. U nás nájdete priestor na výnimočné chvíle pre malých i veľkých, spoločné zážitky a nezabudnuteľné zimné dni v srdci Horného Rakúska.
To NAJ z Dilly
Ski-In / Ski-Out v rezorte Dilly
Každý deň bezplatná kyvadlová doprava na svahy a bežkárske trate v lyžiarskych oblastiach Wurzeralm a Hinterstoder.
Wellness a spa na 6.000 m²
Wellness a spa zóna s rozlohou 6.000 m² a tromi časťami: 2 spa pre dospelých a 1 rodinné spa s akvaparkom 7 bazénov , 17 sáun a relaxačných kabínok
Dovolenkové ponuky
3 noci a zážitky na prašane
od 3 nocí s gurmánskou penziou Dilly
Bezplatný lyžiarsky taxík z hotela k údolnej stanici a späť
Vykurovaná úschovňa lyží a bezplatné parkovanie v parkovacom dome
Zimná wellness v horách
Ideálne, ak chcete vypnúť, relaxovať a užívať si - sám alebo vo dvojici
2 noci od € 430 na osobu
Ďalšie dovolenkové ponuky
1 noc zdarma - január až marec 7=6/5=4/4=3
Wellness dovolenka v Dilly - 1 noc zdarma
Termíny: 10.1.2027-29.1.2027 / 21.1.2027-19.3.2027
Školské prázdniny - "all inclusive a nápoje bez alkoholu"
Bezplatná starostlivosť o deti
Pestrý prázdninový program
Hotelová kontaktná zoo
Každý deň kyvadlová doprava zdarma
Zimné pôžitky v Dilly - rezorte v národnom parku
Zážitky v horách
Iba niekoľko minút od rezortu sa nachádzajú lyžiarske strediská Wurzeralm a Hinterstoder – dve z najkrajších destinácií pre zimné športy v Hornom Rakúsku: Wurzeralm a dejisko Svetového pohára v lyžovaní Höss in Hinterstoder. Bezplatná kyvadlová doprava vás každý deň pohodlne zavezie až na zjazdovku.
Wellness
Po dni na svahu vás čaká dokonalý relax. Vo wellness a spa zóne na ploche viac ako 6.000 m² si užijete 17 sáun a odpočinkových priestorov, dve štýlové spa iba pre dospelých a priestranné relaxačné zóny.
Rodinný hotel
Krajina dobrodružstiev medveďa Lukiho s rozlohou vyše 5.000 m² ponúka dosť priestoru na hranie a objavy – nechýbajú kopec na sánkovačku, umelé klzisko, minifarma s poníkmi a somárikmi, ako aj nespočetné možnosti na hranie.
Gastronómia
Bohaté raňajky formou bufetu, varenie naživo, regionálne špeciality, bohatý bufet na obed a večer 6-chodové menu podľa výberu alebo tematický bufet, nealkoholické nápoje bez obmedzenia...
Dilly - Nationalpark Resort
Pyhrnstraße 14
4580 Windischgarsten
Telefón: +43 7562 5264