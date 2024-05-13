Vonkajší bazén v zime, Dilly - rezort v národnom parku
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Dilly - zimný rezort pre všetky generácie
Lyžovačka, wellness a rodinná dovolenka v regióne Národného parku Vápencové Alpy

Priamy prístup na zjazdovky v horách. Hotelová sánkarská dráha. Turistika so sprievodcom v národnom parku.

Zimná dovolenka pre všetky zmysly

Uprostred pôsobivého sveta hôr v regióne Národného parku Vápencové Alpy zažijete v Dilly - rezorte v národnom parku zimné pôžitky extratriedy. Iba niekoľko minút od lyžiarskych stredísk Wurzeralm a Hinterstoder vás čakajú vynikajúco upravené zjazdovky, zasnežená krajina a pestrá paleta zimných zážitkov. Vďaka bezplatnej kyvadlovej doprave sa každý deň pohodlne dostanete na zjazdovku alebo bežeckú stopu. Mimo svahov sa o nezabudnuteľné zimné chvíle postarajú sánkarský kopec pri rezorte, jazda na saniach s koňmi, túry so snežnicami, turistika s fakľami, metaná a výlety s rangerom do národného parku. Váš deň môžete zakončiť oddychom vo wellness a spa zóne na ploche až 6.000 m².

Zimná dovolenka so srdečnou pohostinnosťou

Rodinná dovolenka, wellness či aktívne prázdniny v prírode – Dilly – rezort v národnom parku - spája hornorakúsku pohostinnosť s bohatou ponukou pre hostí. U nás nájdete priestor na výnimočné chvíle pre malých i veľkých, spoločné zážitky a nezabudnuteľné zimné dni v srdci Horného Rakúska.

To NAJ z Dilly

Ski-In / Ski-Out v rezorte Dilly

Každý deň bezplatná kyvadlová doprava na svahy a bežkárske trate v lyžiarskych oblastiach Wurzeralm a Hinterstoder.

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Wellness a spa na 6.000 m²

Wellness a spa zóna s rozlohou 6.000 m² a tromi časťami: 2 spa pre dospelých a 1 rodinné spa s akvaparkom 7 bazénov , 17 sáun a relaxačných kabínok

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Lukiho krajina dobrodružstiev v rezorte Dilly

Lukiho klub, 3-poschodové ihrisko soft play, hracia zóna pre rodičov a ich ratolesti, čajový salónik, motokáry, stolný hokej, kontaktná zoo s poníkom, zajacmi a somárikom

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Dovolenkové ponuky

3 noci a zážitky na prašane

  • od 3 nocí s gurmánskou penziou Dilly

  • Bezplatný lyžiarsky taxík z hotela k údolnej stanici a späť

  • Vykurovaná úschovňa lyží a bezplatné parkovanie v parkovacom dome

3 noci od € 645 na osobu

Zimná wellness v horách

Ideálne, ak chcete vypnúť, relaxovať a užívať si - sám alebo vo dvojici

2 noci od € 430 na osobu

Ďalšie dovolenkové ponuky

1 noc zdarma - január až marec 7=6/5=4/4=3

Wellness dovolenka v Dilly - 1 noc zdarma
Termíny: 10.1.2027-29.1.2027 / 21.1.2027-19.3.2027

Školské prázdniny - "all inclusive a nápoje bez alkoholu"

  • Bezplatná starostlivosť o deti

  • Pestrý prázdninový program

  • Hotelová kontaktná zoo

  • Každý deň kyvadlová doprava zdarma

Od 4 nocí: 29.01.2027 - 21.02.2027 - € 860 na osobu

Dovolenkové ponuky

Zimné pôžitky v Dilly - rezorte v národnom parku

Zážitky v horách

Iba niekoľko minút od rezortu sa nachádzajú lyžiarske strediská Wurzeralm a Hinterstoder – dve z najkrajších destinácií pre zimné športy v Hornom Rakúsku: Wurzeralm a dejisko Svetového pohára v lyžovaní Höss in Hinterstoder. Bezplatná kyvadlová doprava vás každý deň pohodlne zavezie až na zjazdovku.

Wellness

Po dni na svahu vás čaká dokonalý relax. Vo wellness a spa zóne na ploche viac ako 6.000 m² si užijete 17 sáun a odpočinkových priestorov, dve štýlové spa iba pre dospelých a priestranné relaxačné zóny.

Rodinný hotel

Krajina dobrodružstiev medveďa Lukiho s rozlohou vyše 5.000 m² ponúka dosť priestoru na hranie a objavy – nechýbajú kopec na sánkovačku, umelé klzisko, minifarma s poníkmi a somárikmi, ako aj nespočetné možnosti na hranie.

Gastronómia

Bohaté raňajky formou bufetu, varenie naživo, regionálne špeciality, bohatý bufet na obed a večer 6-chodové menu podľa výberu alebo tematický bufet, nealkoholické nápoje bez obmedzenia...

Cesta

Podujatia

Rodina
Ďalšie informácie:

Dilly - Nationalpark Resort

Pyhrnstraße 14

4580 Windischgarsten

Telefón: +43 7562 5264

wellness@dilly.at
www.dilly.at
Zimná dovolenka v Dilly
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