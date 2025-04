Drsanje v Avstriji

Drsanje je v Avstriji priljubljena zabava. V mestu ali na zaledenelih jezerih drsite po ledu in uživajte v skupnem doživetju narave!

Drsanje na jezeru, kako romantično!

Vzdušje na naravnih drsališčih na zamrznjenih jezerih v Avstriji je čarobno! Drsanje pod milim nebom, nežno škripanje pod drsalkami, širina jezera in njena okolica, včasih zasneženi travniki, včasih visoke gore: Drsanje v naravi Avstrije je nepozabno doživetje narave. Ledene površine so običajno lahko dostopne s parkirišč ob obali, pogosto so na voljo tudi klopi za obuvanje drsalk. Tukaj je veliko namigov za najlepša naravna drsališča v Avstriji.

Drsališča v mestu

Nočne vožnje na umetnem ledu s spektakularno osvetlitvijo in glasbo, pokrita drsališča, drsanje poleti – v številnih mestih v Avstriji, je mogoče uživati na urbanih drsališčih.

Dunajske ledene sanje na trgu Rathausplatz so že prava institucija?: Vsako leto od januarja do marca se trg pred mestno hišo spremeni v več kot 9.000 m² veliko ledeno ploskev in v raj za ljubitelje drsanja. Pred osvetljenimi fasadami zgodovinskih stavb so na voljo štiri velika drsališča, skozi romantično osvetljen park Rathauspark pa se vijejo ledene steze z različnimi potmi. Posebna, v svetu edinstvena atrakcija je „Sky-Rink" – drsališče na dvignjenem nadstropju, do katerega se pride po rampi. Med drsanjem se lahko na številnih stojnicah na prostem pogrejete s punčem in čajem, v prijetni alpski koči pa strežejo predvsem avstrijske dobrote. Zvečer se celoten trg spremeni v pisano morje luči. To gladko drsališče je odprto vsak dan. Nič čudnega, da se imenuje Ledene sanje , dunajske ledene sanje!