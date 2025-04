Sankanje v Avstriji

Peš, z žičnico ali s taksijem do sankališča – ko pridete na vrh, vas čakajo odlična sankališča in koče. Čudovit razgled med sankanjem je dodaten bonus!

Ljudje v Avstriji obožujejo zimo, prijetne družinske izlete, okusne malice, sneg – in seveda veliko zabave na svežem zraku in v gorah. Vse to je združuje sankanje, zato so sankališča v Avstriji tako priljubljena in v večini alpskih regij odlično urejena. Celo na Dunaju so na posameznih hribih, v parkih ali na obrobju mesta na voljo sankališča.



Sankanje je športno doživetje, ko se peš vzpenjate na vrh. Je avanturistično, ko se na naravnem sankališču ali na nočni sankaški progi z velikim veseljem spustite navzdol. In je družinam prijazno, ko so na voljo žičnice ali taksi, ki vas popelje do sankališča. Ko pridete na vrh, vas običajno pričakuje osupljiv panoramski razgled na okoliške gore.



In potem lahko navdušenci nad sankanjem seveda izberejo cilj tako, da vključijo postanek v gorski koči ob skledi z juho s sirovimi ploščatimi cmoki in cesarskim pražencem. Raznolike sankaške proge po vsej Avstriji so primerne tako za družine z otroki kot za izkušene sankače. Težko se je bolj približati tipičnemu avstrijskemu zimskemu doživetju, polnemu smeha in občutka povezanosti.