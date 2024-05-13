Trajnostne zimske počitnice na avstrijskih smučiščih
Prisrčnost in čarobnost gorskih koč, gora in zimskih pravljic, sanjska smučarska območja za vse ravni – zimske počitnice v Avstriji so čudovite! Toda regije lahko ponudijo še več: vedno več smučarskih območij in nastanitev dokazuje, da se zimski športi in trajnost ne izključujejo – ravno nasprotno. Tisti, ki potujejo z odprtimi očmi, bodo odkrili odgovorno pionirsko delo na smučarski progi in izven nje: energetsko učinkovite žičnice, podnebju prijazna potovanja, certificirani hoteli in celo smučarske vozovnice z ogljičnim odtisom.
Zima v Avstriji je v gibanju – ne glasno, ne z mahanjem s prstom, ampak s kreativnostjo, kakovostjo in veliko mero regionalne zavezanosti. Naj bo to na naravnem ledu na Belem jezeru (nem. Weissensee), z zeleno elektriko na planoti Riesneralm ali brez avtomobila z vlakom do Schladminga: tisti, ki se odločijo za zavestni zimski oddih, pomagajo oblikovati prihodnost Alp – korak za korakom, ovinek za ovinkom.
Nasvet št. 1: Izberite trajnostna smučarska območja
Trajnostne zimske počitnice so mogoče! Več kot 120 podnebnih in energetskih modelnih regij se razvija v smeri zelene prihodnosti.
Kako trajnostna so smučarska območja s sistemi za zasneževanje?
Sistemi za umetno zasneževanje so občutljiva tema in se o njih veliko razpravlja. Dobra novica: avstrijska smučarska območja so vložila veliko pionirskega dela, tehnologije in znanja ter dosegla spodbudne uspehe na področju trajnostne tehnologije zasneževanja.
Približno 90 % energije, ki se v Avstriji uporablja za umetno zasneževanje, prihaja iz obnovljivih virov energije, kot so bioelektrika, fotovoltaika ali drugi sodobni razvojni dosežki. In še to: umetno zasneževanje ne tekmuje s potrebami po pitni vodi. Stroge smernice zagotavljajo regulirano odvzemanje vode in visoke standarde kakovosti. Na primer, dodatki v vodi so v Avstriji na splošno prepovedani. Ko se sneg stopi, se voda vrne v regionalno naravno okolje. To pomeni, da se voda uporablja in ne porablja.
Trajnostna smučarska območja
Seefeld: združena okoljski znak in zelena mobilnost
Od 2023 poseduje okoljski znak: varstvo podnebja, gospodarjenje z gorskimi gozdovi, nova železniška in avtobusna omrežja, FlixBus in močno sodelovanje med regijami.
Golm: zimski šport s 100-% zeleno elektriko in vozovnico
Zaradi ciljnega zasneževanja, e-mobilnosti, zelene električne energije, cilja CO₂ do 2030 in ohranjanja narave je smučišče, ki varčuje z viri, pionir v regiji Predarlska.
Riesneralm: zelena elektrika iz lastne hidroelektrarne
Inovativna elektrarna proizvede več električne energije, kot je porabi. Zasneževanje poteka neposredno – brez akumulacijskega bazena. Nagrajen za svoj energetski koncept.
Kaunertal: Odličen zimski oddih brez ovir
Naravni sneg namesto polnega zasneževanja, energetsko učinkovite žičnice, brezplačni skibusi in nagrada UNWTO – s spoštovanjem do narave in divjih živali.
Belo jezero: zima na naravnem ledu brez vrveža
Narava namesto vrveža: drsanje po naravnem ledu, počasna hrana, dostop brez avtomobilov in zaščitena obrežja – trajnostna in sproščujoča zima ob jezeru Weissensee.
Snow Space Salzburg: na poti do podnebno nevtralnega...
100-% zelena elektrika, snežni ratraki HVO, javni prevoz, e-polnilne postaje in okolju prijazna gradnja – smučišče naj bi bilo do leta 2025/26 podnebno nevtralno.
Wilder Kaiser: okoljski znak in zelene ponudbe
100-% zelena elektrika, brezplačni skibusi, trajnostne namestitve, regionalni izdelki in dogodki: regija dosledno živi v skladu z okoljskim znakom.
Wagrain-Kleinarl:zelena destinacija s poudarkom na trajnosti
Regijo zaznamujejo trajnostna podjetja s certifikatom GSTC in okoljskim znakom, zelena mobilnost, regionalni izdelki in ponudbe za varčevanje z viri.
Zell am See-Kaprun: najboljša turistična vas z zelenim...
Regijo zaznamujejo 100-% obnovljiva energija, hibridni snežni ratraki, fotovoltaika, okoljsko upravljanje EMAS in zelena mobilnost s skibusom in vlakom.
Zakaj so žičnice v Avstriji trajnostne?
Nizka poraba energije s posodobitvijo
V zadnjih 10 letih so žičnice že prihranile 20 % energije. Na primer smučarsko središče Nassfeld pokaže, kako se to počne.
Uporaba zelene elektrike
Prednost imajo obnovljivi viri energije. Tega se na primer poslužujejo regije v areni Zillertal.
Lastna proizvodnja energije
Številne regije, kot je Ischgl z žičnico Silvretta, upravljajo svoje žičnice in sedežnice s 100-% zeleno elektriko iz Avstrije.
Celostna mobilnost
Manj zasebnega prevoza, saj lahko do žičnice enostavno pridete z vlakom – kot na primer brez avtomobila v Dunajske Alpe.
Pionirji in miselni vodje
Med pionirje te ideje spadajo Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl v deželi SalzburgerLand ali v tirolski regiji Wilder Kaiser.
Nasvet št. 2: Rezervirajte nastanitve z okoljskim...
Avstrijski gostje bi se morali zanesti na okolju prijazno oskrbo z energijo, kulturno in družbeno odgovornost, kakovost ekološko pridelane hrane in številna druga trajnostna merila. Priporočamo, da ste pozorni na naslednje štiri certifikate:
Hoteli z avstrijskim okoljskim znakom izvajajo ukrepe za varstvo podnebja in prispevajo k varovanju naših življenjskih pogojev. Visoka kakovost je nujna!
Ekološki hoteli so zavezani k nenehnemu ekološkemu razvoju. V ta namen so redno podvrženi neodvisnemu ekološkemu nadzoru.
Green Key je ekološki certifikat med drugim za hotele ki temeljijo na strogih merilih trajnostnega upravljanja.
EU Ecolabel je priznan znak v vseh državah članicah EU in se podeljuje vsem vrstam izdelkov in storitev.
Počitnice na kmetiji so odličen primer trajnostnega potovanja, ki podpira ekološke, regionalne in družbeno-kulturne vidike.
Hoteli z okoljskim certifikatom
Kaj opredeljuje trajnostni hotel?
Vrednote temeljijo na okolju prijaznih, družbenih in kulturnih vidikih
Poudarek na sezonski, regionalni in ekološki hrani
dobro premišljeni energetski koncepti
Ukrepi za varčevanje z viri
Sistemi za ponovno uporabo vode
Vključenost v regionalne skupnosti, kulturo in tradicije
naravni materiali za pohištvo in tekstil
Bioklimatska merila za gradnjo (npr. dobra izolacija)
nizek ogljični odtis
Potrebe gostov, domačinov in narave so usklajene
Nasvet št. 3: Na zimski oddih se odpravite z vlakom
Da bi zimske počitnice od vsega začetka začeli trajnostno, pomeni tudi: potovati z vlakom. Številne železniške povezave vodijo neposredno do avstrijskih smučišč in zimskih regij v Alpah. »Zadnji kilometer« pogosto prevzamejo avtobusi, hotelski taksiji ali javni prevoz.
Z vlakom direktno v avstrijske zimske regije
#4: V smučarskem središču koristite trajnostno mobilnost
Ob prihodu z vlakom se pojavijo naslednja vprašanja: kako pridem od železniške postaje do hotela? In kako sem lahko mobilen v smučarskem središču brez svojega avtomobila? Odgovor: v Avstriji so na voljo avtobusi, prevozi, organizirani s strani hotelov, lokalni javni prevoz in električni avtomobili, ki omogočajo trajnostno mobilnost znotraj smučarskega središa.
Številna večja smučarska območja se trudijo zmanjšati zasebne prevoze znotraj smučarskega središča ter gostom ponujajo maksimalno mobilnost. Uporaba skibusov je običajno s smučarsko vozovnico brezplačna. O različnih možnostih v regiji in smučarskem središču, kako doseči maksimalno mobilnost – brez obremenitve okolja, vas bodo z veseljem obvestili gostitelji.
Mobilni brez avtomobila: skibusi, prevozi itd.
Koroška
Prevoz: Prevoz od železniške postaje – Koroška – za premostitev »zadnjega kilometra« med regionalnimi železniškimi postajami in nastanitvami oz. železniškimi postajami in izletniškimi destinacijami.
Spodnja Avstrija
Semmering-Rax: Program mobilnosti – Prevoz in okrepitev obstoječih linij VOR (linije Združenja za promet vzhodne regije) z avtobusom v dolini.
Zgornja Avstrija
Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Garancija mobilnosti – Dostopnost regije z vlakom ali avtobusom na dolge razdalje, hiter prevoz od železniške postaje do nastanitve, storitev mobilnosti na kraju samem.
SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun: Kartica za mobilnost za uporabo javnega prevoza, brezplačno v poletnih mesecih od prve nočitve.
Tirolska
Prevoz: Four Seasons Travel, za premostitev »zadnjega kilometra« znotraj Tirolske, od/do letališča, železniške postaje in kot izletniški prevoz.
Predarlska
Javni prevoz: Smučarski avtobusi in vlaki – sodobni, udobni, pogosti. Z večdnevnimi smučarskimi vozovnicami so smučarski avtobusi brezplačni.
Nasvet št. 5: Najem smučarske opreme -z ekološkimi standardi
Kdor zimski oddih načrtuje z mislijo na trajnost, bo enako dosleden pri nakupu smučarske opreme in se sprašuje:
1. Ali res potrebujem novo opremo? Trajnostno je uporabljati obstoječo opremo, dokler ne izgubi funkcionalnosti ali varnosti.
2. Kaj lahko upoštevam pri nakupu nove opreme? Prednost dajte proizvajalcem, ki se osredotočajo na okoljsko ozaveščenost in ekološke standarde: okolju prijazni materiali, ki jih je mogoče reciklirati, sodelovanje z okoljskimi organizacijami, preglednost in pošteni pogoji v proizvodnem procesu.
3. Katere so prednosti najema? Najem smučarske opreme prihrani proizvodne vire, zagotavlja v sezoni najsodobnejše in najbolje vzdrževane modele ter zmanjša prtljago.
Nasvet št. 6: Preizkusite trajnostne zimske športe
Če ste navdušeni nad zimskim oddihom v Avstriji, boste imeli veliko možnosti oddiha, tudi brez smuči. Navsezadnje obstaja veliko načinov, kako na nežen način doživeti lepoto gora in zimske pokrajine izven urejenih prog.