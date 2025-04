Predarlska in tukajšnji domačini so predani siru. Toda v gorah, dolinah in na Bodenskem jezeru je za odkriti še veliko več.

Ustvarjalno v naravi Ko pomislite na predarlsko kulinariko, ne morete mimo sira. Ne glede na to, ali gre za pikanten zrel alpski in gorski sir, kremni camembert, Sura Kees ali blagi kremni sir iz kozjega ali ovčjega mleka – Predarlska poskrbi, da srce ljubiteljev sira bije hitreje. Kulturna krajina države, za katero je značilno tradicionalno tristopenjsko kmetijstvo, je tako raznolika kot mlečni izdelki. Stoletja stara izdelava v kombinaciji s sodobnimi tehnikami predelave in zorenja dokazuje strokovno znanje o sirih Predarlske. Sodelovanje med kmetijstvom, regionalnimi pridelovalci ter gastronomijo in hotelirstvom je bilo vedno zelo tesno. Predarlska vabi svoje obiskovalce, da gredo po stopinjah sirarske kulture. Bodisi na kulinaričnih pohodih, obiskih planšarnikov, uživanju v inovativno pripravljenih jedeh v odličnih restavracijah, kmečkih gostilnah ali obiskih sodobno zasnovanih sirarskih kleti, kjer lahko občudujete proces zorenja sirnih koles. Ustvarjalno uživanje v pokrajini Predarlska ima več obrazov.