Cela vas destilira plemenite žgane pijače namesto žganja

Vas s 50 destilarnami se je specializirala za plemenite žgane pijače. V destilatorski vasi Stanz na Tirolskem živi okoli 650 prebivalcev, približno 150 gospodinjstev, od tega 90 destilarjev proizvaja plemenite žgane pijače. Z nadmorsko višino 1040 metrov je to najvišje ležeče območje za pridelavo sadja v Evropi. Sončna lega in prefinjeno namakanje zagotavljata aromo in sladkor v sadju. V nasprotju z žganjem se za plemenite žgane pijače uporablja le popolnoma zrelo sadje s sto odstotnim deležem sadja. Tako ljubitelji okusijo Stanzer slivo v kozarcu in jo nežno in dolgotrajno občutijo in okušajo v ustih.