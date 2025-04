Avstrijske žičnice se osredotočajo na trajnost in uporabljajo okolju prijazne tehnologije.

Žičnice za vse letne čase

Avstrijske žičnice omogočajo vsem ljubiteljem narave, da doživijo tako opevano srečo na vrhu, poleg tega pa spadajo žičnice med najbolj trajnostne prevozne sisteme. Že vrsto let namreč uspešno pripravljajo in izvajajo ukrepe za optimizacijo porabe energije.

Ekološko in brez ovir

Na voljo je velika izbira vzpenjač s poudarkom na trajnosti in čudovitih razglednih točkah: na Tirolskem ponuja gondola Ellmau-Hartkaiserbahn pogled na gorovje Kaisergebirge. V dolini Zillertal vas bo gondola Gerlossteinbahn poleti popeljala do poti za gorsko kolesarjenje in do zipline Flying-Fox, pozimi pa do smučarske zabave. Prav tako veličasten pa je tudi pogled na gorovje Totes Gebirge, ki se razprostira med Štajersko in Zgornjo Avstrijo: z gondolo Hössbahn v počitniškem raju Hinterstoder boste z lahkoto prišli do številnih pohodniških poti in zavarovanih plezalnih poti oz. ferat. V lepem pogledu na jezera legendarne regije Salzkammergut pa boste lahko uživali na gondoli Zwölferhorn Seilbahn, ki vas bo v le enajstih minutah popeljala iz kraja St. Gilgen na lokalno goro Zwölferhorn. Tukaj je zelo pomembna tudi socialna trajnost, saj je gondola dostopna brez ovir.