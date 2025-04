Prvovrstna hrana in pijača na planinskih kočah tik ob smučiščih? S prijaznimi gostitelji in pogledom na zasnežene gore?

V družbi je hrana okusnejša

Avstrijske smučarske koče s svojimi lesenimi terasami in izbranimi jedmi so legendarne. Zato je veselje ob kratkem postanku skupaj z družbo po doživetja polnem smučarskem dnevu v gorah veliko: snemite smuči ali snežne deske, sedite v rustikalno izbo ali za leseno mizo na sončni terasi. Naročite sirne špetzle, bogato začinjene z gorskim sirom, ali puhaste kvašene cmoke. Ali pa bi raje prigrizek na leseni deski? Lepo pripravljen na leseni deski z domačo klobaso, slanino, kmečkim maslom in domačim kruhom iz krušne peči. In kot dodatek, pogled na impozantne gore v večerni svetlobi.

Arhitektura vsake planinske koče

se spremeni iz stare v novo – ali popolnoma drugačno! Gostitelji na smučiščih si prizadevajo oblikovati svoje čudovite koče v sodoben slog. Obnavlja se, adaptira ali pa se na planinski postaji postavi steklena kocka. Z mislijo na dobro počutje gostov je ponudba hrane in pijače prilagojena novemu dizajnu.