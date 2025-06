Zimski športi na ledeniku v Avstriji

Ledenik Hintertux na Tirolskem

The snow must go on! V skladu s tem geslom navdušuje ledenik Hintertux z več kot 60 kilometri snežno zagotovljenih naravnih smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj: Izbor sega od smučarskih pobočij z globokim snegom in ledeniškim srencem do zahtevnih grbinastih prog – zimski športi na višini do 3250 metrov.

Deskarji na snegu obožujejo široke proge, spektakularno višino, legendarno après-ski zabavo in funslope. Kidsslope v območju za začetnike Sommerbergalm obljublja zabavno adrenalinsko doživetje za najmlajše s snežnimi predori, ostrimi ovinki in valovitimi stezami. Ledena palača iz naravnega ledu očara z ogromnimi ledenimi svečami in bizarnimi ledenimi formacijami – bleščeča igra narave.