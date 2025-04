Jezero Attersee v regiji Salzkammergutu

Tradicionalna narodna noša v regiji Salzkammergut

Preprosti dirndl za vsakdan, svečan oz. praznični dirndl in poročni dirndl, usnjene hlače z vezenjem in ročno pletene nogavice, tradicionalni klobuki s pravim gamsovim čopom: Tradicionalna narodna oblačila imajo v Avstriji – posebej v regiji Salzkammergut – dobesedno ključno vlogo. Beseda "Tracht" izvira iz besede "tragen" in je prvotno pomenila vsakršna oblačila. Vendar pomen narodnih oblačil ni vedno ostal tako preprost. Mnoga zgodovinska, socialna in politična dogajanja so vtkana v zgodovino narodnih oblačil. Regionalne razlike so se razvile šele skozi čas.

Usnjene hlače in dirndl v Avstriji pomenita veliko več kot le alpski kliše. Ljubezen in strast do dirndla in usnjenih hlač sta resnični. Narodna oblačila oz. narodne noše se v Avstriji nosijo ob mnogih priložnostih in so del vsakdanjega življenja. Tradicionalna narodna noša služi – tako v preteklosti kot danes – kot vsakodnevna delovna obleka, na primer v kmetijstvu, restavracijah ali hotelih.