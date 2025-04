Jazero Attersee: zdroj inšpirácie

Nešteto barv in barvnih harmonij sije iz milijard cvetov, ki hkrati izžarevajo nežne ali ostre, sladke ali grenke dišave.

Lepota narave in vzdušje okrog jezera Attersee sta pri njihovem umetniškem ustvarjanju navdihnila številne slikarje, skladatelje in pisatelje. O bleščeči preteklosti še danes pričajo vile ob jezeru Atterssee, v katerih so svoj poletnih oddih, t. i. Sommerfrische, preživeli slikar Gustav Klimt, skladatelj Gustav Mahler in pisatelj Heimito von Doderer. Iz vil Villa Orléans in Ransonnet sta nastala hotela Villa Weiss in Grafengut, vila Villa Paulick ponuja vodene oglede, zasebna rezidenca Villa Polese pa vedno znova odpira svoja vrata za literarne večere.