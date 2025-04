Dunajski Kahlenberg je destinacija z zgodovino in čudovito panoramo, idealna za sprehode po mestu, zgodovinske mejnike in nepozabne razglede.

Hrib Kahlenberg se s 484 m dviga nad Dunajem in na edinstven način združuje naravo, zgodovino in kulturo. Slavni panoramski razgled, ki sega do gore Schneeberg, navdušuje umetnike, pohodnike in sladokusce. Hkrati je hrib Kahlenberg globoko zakoreninjen v zgodovini Dunaja, saj je bil leta 1683 prizorišče drugega turškega obleganja Dunaja. Tukaj je Jan III. Sobieski zadal odločilni udarec za rešitev mesta ter ima še danes močan simbolni pomen. Tu preteklost oživi in se harmonično združuje s sodobnim odnosom do življenja – mesto, ki na poseben način pooseblja dunajski šarm in navdih.

Baročna cerkev sv. Jožefa spominja na ta čas in privablja romarje, razgledni stolp Stefaniewarte pa s svojim edinstvenim razgledom ponuja spremembo perspektive. Danes do lokalne gore Dunaja vodijo panoramska in vijugasta magistralna cesta ter številne privlačne mestne pohodniške poti.

Toda hrib Kahlenberg je več kot razgledna točka – je kraj za raziskovalce. Pohodniške poti povezujejo nedotaknjeno naravo z dinamičnostjo Dunaja, bari in vinske gostilne pa presenečajo s šarmom in spokojnostjo.

Tukaj se združijo zgodovina in sodobnost, mesto in narava, uživanje in avantura – prostor za vse, ki cenijo novo in ljubijo pristno.