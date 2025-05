Narodni in naravni parki v Avstriji

Zakaj je biotska raznovrstnost tako pomembna za varstvo podn

V neokrnjenem ekosistemu živi nešteto vrst mikroorganizmov, gliv, rastlin in živali. Vsa živa bitja in cikel, v katerem se nahajajo, potrebujejo drug drugega in so medsebojno usklajeni. Kot lastni ekosistemi pomembno prispevajo k delujočemu podnebju ter zagotavljajo svež zrak in čisto vodo. Zdrav gozd na primer filtrira toplogredni plin CO₂ iz zraka. Zato je biotska raznovrstnost ključnega pomena za ljudi, živali in rastline.

Če je ravnovesje organizmov porušeno zaradi zunanjih vplivov, začne neokrnjena biosfera šepati. Vendar pa stabilno podnebje zahteva zdravo floro in favno. Avstrija in njene zavezane regije se zavedajo svoje odgovornosti in sprejemajo številne ukrepe za zaščito dragocenih naravnih habitatov in krepitev biotske raznovrstnosti.