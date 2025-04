Najlepše znamenitosti na Dunaju

Vpogled v Zakladnico umetnin

Zakladnica umetnin na Dunaju, ki se nahaja v Umetnostnozgodovinskem muzeju, je ena najpomembnejših tovrstnih zbirk na svetu. Umetnostne in čudežne zbirke renesanse in baroka so bile enciklopedične univerzalne zbirke, ki so si prizadevale zajeti vse znanje svojega časa. Predvsem redki, nenavadni in izjemni predmeti so veljali za zaželene in za najžlahtnejše. Od poznega srednjega veka do baročne dobe so habsburški cesarji in knezi zbirali eksotične in redke materiale, ki so jim pogosto pripisovali magične učinke, kot so dragoceni kamni, nojeva jajca, korale ali zobe morskih psov, za katere so mislili, da so zmajevi jeziki. Iz teh naravnih materialov so umetniki ustvarjali mojstrske umetnostne predmete. Zakladnica umetnin na Dunaju predstavlja približno 2.200 fascinantnih objektov, med njimi slavna Saliera Benvenuta Cellinija, vrhunske skulpture, kot je kip Marije z otrokom, imenovan Krumauer Madonna, mojstrske bronaste kipce, filigranska in nenavadna dela iz slonovine, virtuozne kamnite posode, pa tudi dragocene ure, dragocene igre in še veliko več.