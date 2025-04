Palača

Palača Schönbrunn navdušuje s svojimi prestižnimi sobanami, ki oživljajo veličastno zgodovino Habsburžanov. Od razkošne Velike galerije z impresivnimi stropnimi freskami do Rdečega salona, elegantne sprejemne sobe z rdečim žametnim oblazinjenjem in zlatimi okraski, sobe odsevajo cesarski sijaj. O zasebni plati monarhije govorita tudi spalnica cesarja Franca Jožefa, preprosto urejena v meščanskem slogu, in osebni salon cesarice Elizabete s portreti njenih otrok.

S 45 sobami, odprtimi za javnost, in različnimi vodenimi ogledi se najde nekaj za vsak okus. Ogled "Große Tour" ponuja obsežen vpogled v gosposko nadstropje ter sobane Franca Jožefa in Elizabete. Krajši ogled "Imperial Tour" se osredotoča na sprejemne sobe in zasebne sobane, ki ležijo južneje, medtem ko Državni apartmaji v samo 25 minutah prikažejo reprezentativne prostore v času Marije Terezije.

Kdor se želi poglobiti, izbere vodeni ogled Marije Terezije, ki vključuje tudi umetniško Berglovo sobo. Otroci in družine lahko interaktivno odkrivajo življenja cesarskih otrok v Otroškem muzeju, voden ogled Schönbrunnova divja zelišča (nem. Schönbrunns wilde Kräuter) pa združuje naravo in zgodovino v grajskem parku.

Poseben poudarek je možnost, da doživite potovanje skozi čas z navidezno resničnostjo in doživite preteklost dvorca od blizu.