Filmska priredba Sisinega življenja

Začetna romanca, njena želja po samoodločanju in neodvisnosti, ekscentričnost in njena tragična ljubezen do Franca Jožefa so iz avstrijske Elizabete naredili slavno osebnost, katere zgodba je bila uprizorjena v filmih in muzikalih.

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je Romy Schneider postala svetovno znana z vlogo mlade cesarice v trilogiji "Sissi". Filmi zgodovinskih dejstev niso prikazovali in so cesarico prikazovali kot naivno, uporniško dekle, ki je malikovala svojega »Franzla«. "Sissi" je veljala za življenjsko vlogo Romy Schneider. Kljub prizadevanjem, da bi se tega osvobodila, jo je občinstvo vse do njene smrti pri 43. letih povezovalo z njeno vlogo cesarice.

Od leta 2022 na Netflixu predvajajo serijo o slavni avstrijski cesarici: „Die Kaiserin“.