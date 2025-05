Stolnica sv. Štefana je gotska mojstrovina – impozantna, a hkrati intimna. Je kraj, poln zgodovine in umetnosti in idealno izhodišče za raziskovanje starega mestnega jedr

Vsakemu, ki se približuje trgu Stephansplatz s ceste Kärntner Straße, se bo počasi in korak za korakom odprl edinstven razgled. Ta ogromna stolnica stoji sredi vrveža mimoidočih, gostov kavarn in turistov. Kraj zgodovine in sodobnosti: na eni strani gotska katedrala, na drugi strani pomanjšane oblike steklene hiše Haas.

Stvaritve generacij

Stolnica, leta 1147 blagoslovljena kot romanska cerkev leta, je bila zgrajena pod vplivom babenberškega mejnega grofa Leopolda IV. in škofa Reginmarja iz Passaua. Skozi stoletja se je stavba spremenila v gotsko mojstrovino, katere osupljiv južni stolp, ki so ga začeli graditi leta 1359 pod vojvodo Rudolfom IV., se še danes dviga nad Dunajem.

Stolnica, ki je bila med drugo svetovno vojno močno poškodovana, je bila leta 1952 obnovljena in od takrat velja za simbol obnove Avstrije. Kdor z živahnega trga Stephansplatz pogleda na Velika vrata, vhodni portal, že stoji pred najstarejšim ohranjenim delom stolnice. Deli zahodnega dela segajo v 13. st. in so bili vključeni v kasnejšo gotsko prenovo ladje.

Stolnica svetega Štefana ima štiri stolpe, vključno s 136,4 m visokim južnim stolpom, na zahodni fasadi pa jo obdajajo poganski stolpi. Posebej presenetljiva je streha, mozaik iz pisanih ploščic, ki prikazuje dunajski mestni grb in dvoglavega orla.

Stolnica sv. Štefana ni le versko središče, temveč tudi kulturno zbirališče Dunaja. Ni čudno, da ima »Steffl« trdno mesto v srcih Dunajčanov in velja za znamenitost mesta.