Deželna prestolnica Predarlske leži ob Bodenskem jezeru in se poleg tradicij ponaša tudi z zanimivo arhitekturo.

Zimsko vzdušje v Bregenzu

Bodensko jezero (nem. Bodensee) mirno in skrivnostno leži pred mestom. Luči na promenadi ob jezeru utripajo, povsod, kamor pogledate pa se čuti pričakovanje zime. Medtem ko zunaj vlada mraz, v notranjosti razsvetljujejo okna sveče. Na trgu Kornmarktplatz se bleščijo luči, poo ulicah pa se sprehaja nočni čuvaj s svojo laterno. Pripoveduje o starih legendah inburni zgodovini mesta – a Bregenz že dolgo živi v sedanjosti.

Bodensko jezero s svojo neskončno širino že od nekdaj prinaša svež veter v mesto. Že več kot 2000 let tu cveti trgovina, nove ideje pa pritekajo z vseh strani v Bregenz. Ta odprtost oblikuje značaj mesta.

Arhitektura sreča duh časa: Bregenz kot sodobna arhitekturna ikona

Danes je Bregenz simbol sodobne arhitekture. Mednarodni arhitekti, kot so Hans Hollein, Jean Nouvel in Peter Zumthor, so tukaj uresničili svoje vizije. Vendar pa so pravi slog ustvarili „predarlski gradbeni umetniki“ – jasne linije, veliko lesa in eleganca v preprostem sodobnem slogu, ki je značilen za okolico.