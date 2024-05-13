Znamenitosti, kultura, arhitektura in restavracije ter čarobni kraji in ljudje naredijo vsako izmed avstrijskih mest nekaj posebnega.

Začutiti utripajočo živahnost mesta – kakšno bogato in čutno doživetje. Vsaka izmed devetih deželnih prestolnic v Avstriji ima svoje edinstveno značilno vzdušje, ki ga lahko začutite samo tam. Ta urbani čar ustvarjajo znamenitosti, kulturni zakladi in fascinantna arhitektura, pa tudi kavarne, restavracije, izjemni trgi in posebne četrti – in seveda ljudje, ki tam živijo.

Dolga zgodovina Avstrije je ustvarila bogastvo znamenitosti – od veličastnih palač, gradov, dvorcev in samostanov do zgodovinskih mest. Kulturna dediščina je prav tako vznemirljiva kot številni sodobni kulturni zakladi.