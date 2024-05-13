Najlepša mesta v Avstriji
Urbana lahkotnost na zimskih počitnicah
Začutiti utripajočo živahnost mesta – kakšno bogato in čutno doživetje. Vsaka izmed devetih deželnih prestolnic v Avstriji ima svoje edinstveno značilno vzdušje, ki ga lahko začutite samo tam. Ta urbani čar ustvarjajo znamenitosti, kulturni zakladi in fascinantna arhitektura, pa tudi kavarne, restavracije, izjemni trgi in posebne četrti – in seveda ljudje, ki tam živijo.
Dolga zgodovina Avstrije je ustvarila bogastvo znamenitosti – od veličastnih palač, gradov, dvorcev in samostanov do zgodovinskih mest. Kulturna dediščina je prav tako vznemirljiva kot številni sodobni kulturni zakladi.
Vseh devet! Avstrijske prestolnice pozimi
Znamenitosti in kulturni zakladi
Informacije o varstvu podnebja
Spomeniško varstvo – sinonim za trajnost
Ohranjanje zgodovinskih stavb je v Avstriji izjemna pobuda za zaščito podnebja. Zakaj?
Spomeniško varstvo varčuje z viri in preprečuje pozidavo zelenih površin.
Spomeniško varstvo ima pomembno družbenokulturno vlogo: Ohranjanje koristi celotne regije, ki lahko svoje goste razveseli z zgodovinsko arhitekturo.
Številne zgodovinske zgradbe so narejene iz naravnih materialov, ki prihajajo iz neposredne okolice. Pri strokovnih obnovah se tem regionalnim gradbenim materialom daje prednost, saj se na takšen način ohrani izvirnost.
Zaščiti se obstoj živalskih in rastlinskih vrst. Spomeniško varstvo je, gledano z ekološkega vidika, prava pot.