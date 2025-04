Bregenz ob obali Bodenskega jezera privlači pozornost s festivalom Bregenz (Bregenzer Festspiele) in svojo vznemirljivo sodobno arhitekturo.

Bregenz ob Bodenskem jezeru že od nekdaj izkorišča svojo lego, ki tretje največje jezero Srednje Evrope uporablja kot naravno povezavo s sosednjimi državami. Bodensko jezero že 2000 let v mesto prinaša trgovino, ideje in kulturno izmenjavo, zato je Bregenz mesto, kjer gresta tradicija in napredek z roko v roki.

To se odraža tudi v najnovejši prednosti glavnega mesta Predarlske: Sodobna arhitektura. Mednarodni arhitekti, kot so Hans Hollein, Jean Nouvel in Peter Zumthor, so tukaj pustili svoj pečat, vendar so to predvsem „predarlski gradbeni umetniki“, katerih dela s čistimi linijami in veliko lesa poudarjajo povezavo z naravo. Njihove zgradbe ne oblikujejo le podobe mesta oz. mestne krajine, temveč tudi okolico in odražajo življenjski slog regije: prizemljen, vendar svetovljanski, tradicionalen in hkrati usmerjen v prihodnost.

Ta preplet med prostranostjo Bodenskega jezera in jasno, preprosto arhitekturo daje Bregenzu edinstven značaj.