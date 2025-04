Hiša umetnosti "Kunsthaus Gradec"

Prebivalci Gradca Kunsthaus Graz ljubkovalno imenujejo tudi "The friendly alien". Kot velika kaplja je padla v mesto leta 2003, ko je bil Gradec evropska prestolnica kulture. Postala je sodobna znamenitost univerzitetnega mesta in blesti tako s kontroverzno zunanjostjo kot tudi z notranjimi vrednotami svojih razstav. Obiskovalci si stolp z uro lahko ogledajo skozi tako imenovane "rilcu podobne odprtine". Na ta način so arhitekti namerno ustvarili povezavo med dvema najpomembnejšima znamenitostma mesta. Svetlobna fasada proti središču mesta pomaga umetnikom in kuratorjem pri komunikaciji in interakciji z urbanim prostorom.

Kavarna Kunsthauscafé je priljubljeno zbirališče graške ustvarjalne scene, študentov in seveda prijateljev sodobne umetnosti.