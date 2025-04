Innsbruck: alpsko mesto pozimi

Innsbruck Card

Prost vstop v 22 muzejev in znamenitosti, vključno z vzponom in spustom po izbranih gorskih železnicah v regiji ter brezplačnim potovanjem z javnim prevozom in avtobusom Sightseer Hop-on-Hop-off – vse to in še več je na voljo s kartico Innsbruck Card. Velja za 24, 48 ali 72 ur – kartica ponuja svobodo odkrivanja vrhuncev Innsbrucka.