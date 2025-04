Razburljiva arhitektura, tehnologija in eksperimentalna umetnost se v mestu Linz ob Donavi spajajo na impresiven način.

Poln energije in odprt za nove trende. Linz že dolgo slovi kot mesto umetnosti. Morda je to zaradi industrijske dediščine in raskavega šarma bližnjih pristaniških žerjavov: Umetnost, kultura in tehnologija se prepletajo na posebej vznemirljiv način.

Linz, ki je priznan kot Unescovo mesto medijskih umetnosti, odlikuje inovativna kulturna scena, spodbuja digitalno umetnost in je dom centra Ars Electronica.