Ne gre za enega izmed njegovih popularnih aktov, temveč za sliko pokrajine. Egon Schiele je znan predvsem po svojih bizarnih portretih in figurah.

Egonov prvi najljubši motiv so bili vlaki Kot sin načelnika železniške postaje je odraščal v svetu, polnem vlakov in lokomotiv, kar je že zgodaj vplivalo na njegovo umetnost. Družina je stanovala v stanovanju nad železniško postajo mesta Tulln, tako je lahko mladi Schiele skozi okno opazoval vlake in porabil veliko časa za to, da jih je risal. Že od majhnih nog je bilo risanje njegova najljubša dejavnost. Ta strast se je obdržala tudi skozi šolska leta in je slabo vplivala na njegove šolske dosežke. Med poukom je risal in s tem jezil učitelje.

Ko je bil star 12 let je pričel obiskovati gimnazijo v Klosterneuburgu. Na srečo je tam spoznal likovnega učitelja Ludwiga Karla Straucha, ki je prepoznal njegov umetniški talent in ga pri tem podpiral. V Klosterneuburgu je bila v Schielejevih časih umetniška scena precej aktivna, s pomočjo Starucha se je lahko vključil v povsem nov svet in tako pridobil nova poznanstva med umetniki. V času, ko je bil v Klosterneuburgu, med letoma 1902 in 1906, se je njegov poklicni cilj konkretiziral. Vedel je, da želi postati slikar.

Ko je bil star 16 let, je Schiele prišel na Dunaj, da bi študiral na Akademiji za likovno umetnost. Toda konzervativni pouk se mu je kmalu zdel nezanimiv in njegov takratni učitelj Christian Griepenkerl prav tako ni bil navdušen nad svojim učencem: »Za božjo voljo samo nikomur ne povejte, da ste se učili pri meni!« Mlad slikar je po treh letih zapustil akademijo in z nekaj sošolci iz študija ustanovil umetniško skupino »Nova umetniška skupina« (nem. „Neukunstgruppe“).

Na Dunaju se zgodi nekaj najpomembnejših srečanj njegovega življenja: spozna svojega vzornika Gustava Klimta, svojo prijateljico in muzo Wally Neuzil in svojo bodočo ženo Edith Harms.

Leta 1918 je Egon Schiele pri 28 letih na Dunaju umrl zaradi španske gripe in zapustil bogato zbirko grafičnih del.