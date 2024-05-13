Potem, ko je Dunaj izbral za svoj izbrani dom, je Beethoven večino časa preživel v mestu umetnosti in kulture. Geniju je mogoče slediti na mnogih mestih.

Rojen leta 1770 v Bonnu je Ludwig van Beethoven veljal za dovršitelja dunajske klasike in hkrati za pionirja romantike. Že kot mladenič se je leta 1792 preselil na Dunaj, kjer je živel vse do svoje smrti leta 1827. Njegova glasba odraža dramatične pretrese njegovega časa: francoska revolucija, Napoleon, restavracija. Beethovenovih devet simfonij, predvsem Peta s svojim markantnim začetnim motivom in Deveta s Schillerjevo »Odo radosti«, danes veljata za del svetovne kulturne dediščine.

Njegovo življenje so zaznamovala protislovja – bil je genialen, svojeglav, pogosto osamljen. Kljub zgodnji naglušnosti je ustvarjal proti tišini. Beethoven je želel s svojo glasbo »služiti trpečemu človeštvu« – in ustvaril je celovit opus, ki še danes globoko gane.

Nekatera stanovanja, v katerih je umetnik preživel del svojega življenja, so danes odprta za obiskovalce in ponujajo vpogled v življenje in delo te velike osebnosti. A tudi številni drugi kraji – predvsem na Dunaju in v Dunajskem gozdu (nem. Wienerwald), Badnu in Kremsu – spominjajo na Ludwiga van Beethovna, svetovno znanega dunajskega izbranca.