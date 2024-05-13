Ludwig van Beethoven
Življenje med uporom, tišino in genialnostjo
Rojen leta 1770 v Bonnu je Ludwig van Beethoven veljal za dovršitelja dunajske klasike in hkrati za pionirja romantike. Že kot mladenič se je leta 1792 preselil na Dunaj, kjer je živel vse do svoje smrti leta 1827. Njegova glasba odraža dramatične pretrese njegovega časa: francoska revolucija, Napoleon, restavracija. Beethovenovih devet simfonij, predvsem Peta s svojim markantnim začetnim motivom in Deveta s Schillerjevo »Odo radosti«, danes veljata za del svetovne kulturne dediščine.
Njegovo življenje so zaznamovala protislovja – bil je genialen, svojeglav, pogosto osamljen. Kljub zgodnji naglušnosti je ustvarjal proti tišini. Beethoven je želel s svojo glasbo »služiti trpečemu človeštvu« – in ustvaril je celovit opus, ki še danes globoko gane.
Nekatera stanovanja, v katerih je umetnik preživel del svojega življenja, so danes odprta za obiskovalce in ponujajo vpogled v življenje in delo te velike osebnosti. A tudi številni drugi kraji – predvsem na Dunaju in v Dunajskem gozdu (nem. Wienerwald), Badnu in Kremsu – spominjajo na Ludwiga van Beethovna, svetovno znanega dunajskega izbranca.
Beethovnove sledi in duh
Beethovenov Dunaj & njegova bivališča
Hiša Pasqualati
Ludwig van Beethoven je na Dunaju našel svoj navdih in dom. Kar dve njegovi bivališči sta še danes na ogled in hranita dragocenosti iz njegovega življenja.
Ena od teh je hiša Pasqualati v središču Dunaja, na vogalu ulic Mölkerbastei in Schreyvogelgasse. Beethoven je tukaj živel skoraj osem let. Ime je hiša dobila po Johannu Baptistu Freiherrju von Pasqualatiju, velikem Beethovnovem mecenu. Tukaj je našel navdih za svojo edino opero Fidelio. Prav tako je tukaj zapisal nežno melodijo skladbe Za Elizo (Für Elise).
Nekdanje Beethovnovo stanovanje je bilo kot del Dunajskega muzeja prilagojeno za obiskovalce. V petih različnih prostorih lahko izveste več o umetniku Beethovnu in dobite vpogled v njegova dela.
Beethovnova dunajska bivališča
Heiligenstadt kot kraj dobrega počutja
Na naslovu Probusgasse 6 se nahaja še ena lokacija Dunajskega muzeja: Beethovnov muzej. V času Beethovna je bilo območje v 19. dunajski občinski četrti še predmestje Dunaja – danes pa je to del mestnega območja Dunaja. Tukaj je bila zdraviliška ustanova, kjer je Beethoven upal na ozdravitev ali vsaj olajšanje svoje vse hujše gluhosti.
V prostorih, preurejenih v Beethovnov muzej, se potopite na več kot 250 m² v njegovo življenje skozi šest poglavij: prihod, počitek, komponiranje, zaslužek, izvajanje in zapuščina. Vsako poglavje vam približa določen vidik umetnika in del njegove takratne nastanitve. Leta 1802 je tu napisal svoj »Heiligenstadtski testament«, ko ga je gnal strah pred prihajajočo gluhostjo. Teh »zadnjih« vrstic pa nikoli ni poslal svojim bratom. Prav tako je tukaj dokončal svojo 3. simfonijo, Eroico. Kasneje je tukaj delal tudi na svojem največjem delu, 9. simfoniji.
Odkrijte Beethovnova bivališča
Beethoven in hiša Pasqualati
Beethoven je najdlje živel na naslovu Mölkerbastei 8, kjer so danes razstavljeni eksponati iz njegovega umetniškega življenja.
Beethovnova hiša na trgu Pfarrplatz
Bivalni prostori in razstave v njegovem domu v Heiligenstadtu, v neposredni bližini vinotoča Mayer na trgu Pfarrplatz, omogočajo, da začutite in spoznate Beethovnov duh.
Beethovnova hiša na trgu Pfarrplatz
Beethovnovo življenje vam je v njegovem domu v Heiligenstadtu v originalnih prostorih še posebej blizu.
Beethovnova hiša v Kremsu
Leta 1820 je Beethovnov brat kupil posestvo, na katerem je Beethoven živel leta 1826. Zasebni muzej prikazuje ohranjene »spominske prostore«.
Beethovnova hiša Mödling
Beethovnov spominski muzej v Hafnejevi hiši spominja na skladatelja, ki je tu preživel dve poletji. Bivalni in delovni prostori so opremljeni z originalnimi eksponati.
4 presenetljiva glasbena dejstva o Ludwigu van Beethovnu
Mojster improvizacije
Beethoven je bil izjemen improvizator. Sodobniki so poročali, da je njegova prosta igra razbila vse okove in občinstvo pustila v začudenju.
Revolucionarne simfonije
Vsaka od njegovih devetih simfonij je edinstvena. Zlasti tretja, Eroica, in peta, s slavnim motivom ba-ba-ba-baaa, veljata za mejnike v zgodovini glasbe.
Razširitev orkestra
Beethoven je razširil klasični orkester, tako da je uvedel nova glasbila in obstoječa uporabljal na inovativen način, da bi dosegel močnejši zvok.
Gluhost kot obupan zagon
Kljub napredujoči gluhosti je Beethoven še naprej komponiral mojstrska dela. Njegove pozne skladbe pričajo o globoki čustveni in glasbeni kompleksnosti.
Beethovnov Dunaj
Klimtov poklon Beethovnu v secesiji
Zlata kupola Secesije je vidna že od daleč: Čim bližje pridete stavbi, tem bolj vas ta arhitekturna ikona secesijskega sloga očara. Na fasadi je napisano: »Času njegova umetnost. Umetnosti njena svoboda.« Od ustanovitve, ki so jo zaznamovali umetniki dunajske moderne, kot so Gustav Klimt, Josef Hoffmann in mnogi drugi, je Secesija sijajen prostor za umetnostne razstave.
V edinstveni stavbi se nahaja Beethovnov friz. To umetniško delo, veliko 34 x 2 metra, je leta 1902 ustvaril Gustav Klimt kot poklon Beethovnu ob 75. obletnici njegove smrti. V njem je slikovno prikazana vsebinska interpretacija 9. simfonije Beethovna po Richardu Wagnerju: Iskanje sreče človeštva. Tridelni friz je bil sprva namenjen le kot dekorativna slika za jubilejno razstavo. Po več zapletenih poteh je po desetletjih postal last Avstrije, zato je od leta 1986 kot stalna posoja palače Belvedere ponovno razstavljen v Secesiji.
Doživite Beethovna v muzeju
Beethovnov friz Dunajska secesija: Poklon Gustava Klimta
Klimtov monumentalni friz – vizualna oda Beethovnovi 9. simfoniji. Umetnost, glasba in mit se združujejo v celovito umetnino.
Hiša glasbe Dunaj: Beethovnov svet zvokov
Doživite Beethovnov svet interaktivno z zvočnimi eksperimenti, instalacijo o izgubi sluha in dunajsko klasiko na štirih nadstropjih.
Muzej Beethovnova hiša v Badnu: Ustvarjalni svet genija
V sobah v slogu Biedermeierja je predstavljeno Beethovnovo življenje in delo v Badnu, vključno z 9. simfonijo, na doživet in zvočen način.
Beethovnova ljubezen do narave
Sprehodi kot navdih
Beethoven je bil strasten ljubitelj narave. Številne njegove glasbene ideje so nastale med dolgimi sprehodi po gozdovih okoli Dunaja. Njegova 6. simfonija, »Pastoralna«, to ljubezen do narave veličastno odraža. V petih stavkih opisuje prizore, kot so prebujanje vedrih občutkov na podeželju, žuboreči potok, nevihta in veselje po njej. Beethoven te simfonije ni imel za zgolj posnemanje, temveč za izraz občutij, ki jih v njem vzbudi narava.
Njegova globoka povezanost z naravo je bila neizčrpen vir navdiha za njegovo glasbo. Še danes na umetnika spominjajo različne pohodniške in sprehajalne poti.