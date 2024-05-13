Ludwig van Beethoven
Življenje med uporom, tišino in genialnostjo

Potem, ko je Dunaj izbral za svoj izbrani dom, je Beethoven večino časa preživel v mestu umetnosti in kulture. Geniju je mogoče slediti na mnogih mestih.

Rojen leta 1770 v Bonnu je Ludwig van Beethoven veljal za dovršitelja dunajske klasike in hkrati za pionirja romantike. Že kot mladenič se je leta 1792 preselil na Dunaj, kjer je živel vse do svoje smrti leta 1827. Njegova glasba odraža dramatične pretrese njegovega časa: francoska revolucija, Napoleon, restavracija. Beethovenovih devet simfonij, predvsem Peta s svojim markantnim začetnim motivom in Deveta s Schillerjevo »Odo radosti«, danes veljata za del svetovne kulturne dediščine.

Njegovo življenje so zaznamovala protislovja – bil je genialen, svojeglav, pogosto osamljen. Kljub zgodnji naglušnosti je ustvarjal proti tišini. Beethoven je želel s svojo glasbo »služiti trpečemu človeštvu« – in ustvaril je celovit opus, ki še danes globoko gane.

Nekatera stanovanja, v katerih je umetnik preživel del svojega življenja, so danes odprta za obiskovalce in ponujajo vpogled v življenje in delo te velike osebnosti. A tudi številni drugi kraji – predvsem na Dunaju in v Dunajskem gozdu (nem. Wienerwald), Badnu in Kremsu – spominjajo na Ludwiga van Beethovna, svetovno znanega dunajskega izbranca.

Ludwig van Beethoven
Rojen:17. december 1770 v Bonnu, Nemčija
Umrl:26. marec 1827 na Dunaju
Poklic:Skladatelj, pianist
Obdobja:Klasika, pionir romantike
Znana dela:Simfonija št. 9 (Oda radosti), Simfonija št. 5 (Usodna), Fidelio, Missa solemnis

Beethovnove sledi in duh

Beethovenov Dunaj & njegova bivališča

Hiša Pasqualati

Ludwig van Beethoven je na Dunaju našel svoj navdih in dom. Kar dve njegovi bivališči sta še danes na ogled in hranita dragocenosti iz njegovega življenja.

Ena od teh je hiša Pasqualati v središču Dunaja, na vogalu ulic Mölkerbastei in Schreyvogelgasse. Beethoven je tukaj živel skoraj osem let. Ime je hiša dobila po Johannu Baptistu Freiherrju von Pasqualatiju, velikem Beethovnovem mecenu. Tukaj je našel navdih za svojo edino opero Fidelio. Prav tako je tukaj zapisal nežno melodijo skladbe Za Elizo (Für Elise).

Nekdanje Beethovnovo stanovanje je bilo kot del Dunajskega muzeja prilagojeno za obiskovalce. V petih različnih prostorih lahko izveste več o umetniku Beethovnu in dobite vpogled v njegova dela.

Beethovnova dunajska bivališča

Heiligenstadt kot kraj dobrega počutja

Na naslovu Probusgasse 6 se nahaja še ena lokacija Dunajskega muzeja: Beethovnov muzej. V času Beethovna je bilo območje v 19. dunajski občinski četrti še predmestje Dunaja – danes pa je to del mestnega območja Dunaja. Tukaj je bila zdraviliška ustanova, kjer je Beethoven upal na ozdravitev ali vsaj olajšanje svoje vse hujše gluhosti.

V prostorih, preurejenih v Beethovnov muzej, se potopite na več kot 250 m² v njegovo življenje skozi šest poglavij: prihod, počitek, komponiranje, zaslužek, izvajanje in zapuščina. Vsako poglavje vam približa določen vidik umetnika in del njegove takratne nastanitve. Leta 1802 je tu napisal svoj »Heiligenstadtski testament«, ko ga je gnal strah pred prihajajočo gluhostjo. Teh »zadnjih« vrstic pa nikoli ni poslal svojim bratom. Prav tako je tukaj dokončal svojo 3. simfonijo, Eroico. Kasneje je tukaj delal tudi na svojem največjem delu, 9. simfoniji.

Odkrijte Beethovnova bivališča

Beethoven in hiša Pasqualati

Beethoven je najdlje živel na naslovu Mölkerbastei 8, kjer so danes razstavljeni eksponati iz njegovega umetniškega življenja.

Beethoven in hiša Pasqualati

Beethovnova hiša na trgu Pfarrplatz

Bivalni prostori in razstave v njegovem domu v Heiligenstadtu, v neposredni bližini vinotoča Mayer na trgu Pfarrplatz, omogočajo, da začutite in spoznate Beethovnov duh.

Beethovnova hiša na trgu Pfarrplatz

Beethovnova hiša na trgu Pfarrplatz

Beethovnovo življenje vam je v njegovem domu v Heiligenstadtu v originalnih prostorih še posebej blizu.

Beethovnov muzej

Beethovnova hiša v Kremsu

Leta 1820 je Beethovnov brat kupil posestvo, na katerem je Beethoven živel leta 1826. Zasebni muzej prikazuje ohranjene »spominske prostore«.

Beethovnova hiša v Kremsu

Beethovnova hiša Mödling

Beethovnov spominski muzej v Hafnejevi hiši spominja na skladatelja, ki je tu preživel dve poletji. Bivalni in delovni prostori so opremljeni z originalnimi eksponati.

Beethovnova hiša Mödling

Beethovnov grob

Beethoven je bil leta 1827 pokopan na lokalnem pokopališču v Währingu, njegove posmrtne ostanke pa so kasneje prenesli na Dunajsko osrednje pokopališče v častni grob.

Beethovnov grob

4 presenetljiva glasbena dejstva o Ludwigu van Beethovnu

Mojster improvizacije

Beethoven je bil izjemen improvizator. Sodobniki so poročali, da je njegova prosta igra razbila vse okove in občinstvo pustila v začudenju.

Revolucionarne simfonije

Vsaka od njegovih devetih simfonij je edinstvena. Zlasti tretja, Eroica, in peta, s slavnim motivom ba-ba-ba-baaa, veljata za mejnike v zgodovini glasbe.

Razširitev orkestra

Beethoven je razširil klasični orkester, tako da je uvedel nova glasbila in obstoječa uporabljal na inovativen način, da bi dosegel močnejši zvok.

Gluhost kot obupan zagon

Kljub napredujoči gluhosti je Beethoven še naprej komponiral mojstrska dela. Njegove pozne skladbe pričajo o globoki čustveni in glasbeni kompleksnosti.

Beethovnov Dunaj

Klimtov poklon Beethovnu v secesiji

Zlata kupola Secesije je vidna že od daleč: Čim bližje pridete stavbi, tem bolj vas ta arhitekturna ikona secesijskega sloga očara. Na fasadi je napisano: »Času njegova umetnost. Umetnosti njena svoboda.« Od ustanovitve, ki so jo zaznamovali umetniki dunajske moderne, kot so Gustav Klimt, Josef Hoffmann in mnogi drugi, je Secesija sijajen prostor za umetnostne razstave.

V edinstveni stavbi se nahaja Beethovnov friz. To umetniško delo, veliko 34 x 2 metra, je leta 1902 ustvaril Gustav Klimt kot poklon Beethovnu ob 75. obletnici njegove smrti. V njem je slikovno prikazana vsebinska interpretacija 9. simfonije Beethovna po Richardu Wagnerju: Iskanje sreče človeštva. Tridelni friz je bil sprva namenjen le kot dekorativna slika za jubilejno razstavo. Po več zapletenih poteh je po desetletjih postal last Avstrije, zato je od leta 1986 kot stalna posoja palače Belvedere ponovno razstavljen v Secesiji.

Doživite Beethovna v muzeju

Beethovnov friz Dunajska secesija: Poklon Gustava Klimta

Klimtov monumentalni friz – vizualna oda Beethovnovi 9. simfoniji. Umetnost, glasba in mit se združujejo v celovito umetnino.

Beethovnov friz secesija

Hiša glasbe Dunaj: Beethovnov svet zvokov

Doživite Beethovnov svet interaktivno z zvočnimi eksperimenti, instalacijo o izgubi sluha in dunajsko klasiko na štirih nadstropjih.

Hiša glasbe (nem. Haus der Musik)

Muzej Beethovnova hiša v Badnu: Ustvarjalni svet genija

V sobah v slogu Biedermeierja je predstavljeno Beethovnovo življenje in delo v Badnu, vključno z 9. simfonijo, na doživet in zvočen način.

Muzej Beethovnova hiša v Badnu

Muzej umetnostne zgodovine: Zbirka starih glasbil

Beethovnov zvočni kozmos oživi s pomočjo zgodovinskih klaviatur, notnih zapisov in originalnih portretov v edinstveni dunajski glasbeni zbirki.

Muzej umetnostne zgodovine Dunaj

Beethovnova ljubezen do narave

Sprehodi kot navdih

Beethoven je bil strasten ljubitelj narave. Številne njegove glasbene ideje so nastale med dolgimi sprehodi po gozdovih okoli Dunaja. Njegova 6. simfonija, »Pastoralna«, to ljubezen do narave veličastno odraža. V petih stavkih opisuje prizore, kot so prebujanje vedrih občutkov na podeželju, žuboreči potok, nevihta in veselje po njej. Beethoven te simfonije ni imel za zgolj posnemanje, temveč za izraz občutij, ki jih v njem vzbudi narava.

Njegova globoka povezanost z naravo je bila neizčrpen vir navdiha za njegovo glasbo. Še danes na umetnika spominjajo različne pohodniške in sprehajalne poti.

Po Beethovnovih stopinjah v naravi in mestu

Beethovnova pohodniška pot v Helenentalu v Dunajskem gozdu.

Sprehajalna pot Beethovengang v Dunajskem gozdu

Beethovnov tempelj v zdraviliškem parku Baden

Beethovnov spomenik na trgu Beethovenplatz

FAQs

Ludwig van Beethoven je bil krščen 17. decembra 1770 v Bonnu. Natančen datum njegovega rojstva ni dokumentiran, vendar se splošno šteje, da se je rodil 16. decembra 1770. Takrat je namreč veljalo, da se krst opravi kmalu po rojstvu. Beethoven je umrl 26. marca 1827 na Dunaju, star 56 let.

Ludwig van Beethoven je bil leta 1827 pokopan na lokalnem pokopališču Währing na Dunaju, njegove posmrtne ostanke pa so kasneje prenesli na Dunajsko osrednje pokopališče v častni grob.

Edina opera Ludwiga van Beethovna se imenuje Fidelio. Sprva je bila znana pod imenom Leonore, večkrat pa je bila predelana in leta 1814 prvič uprizorjena v svoji dokončni različici. Delo pripoveduje zgodbo o Leonore, ki se preobleče v moškega z imenom Fidelio, da bi rešila svojega po krivici zaprtega moža Florestana. Fidelio obravnava teme svobode, pravičnosti, zakonske zvestobe in velja za glasbeni poziv k človečnosti in pogumu.

Ludwig van Beethoven je zapustil impresivno glasbeno zapuščino. Med njegova najbolj znana dela sodijo:

  • Simfonija št. 9 v d-molu, op. 125: Znana po finalnem zborovskem stavku s Schillerjevo »Odo radosti«, ki danes velja za himno Evrope.

  • Simfonija št. 5 v c-molu, op. 67: »Simfonija usode« z značilnim začetnim motivom.

  • Simfonija št. 3 v es-duru, op. 55, »Eroica«: Prvotno posvečena Napoleonu, kasneje pa preinterpretirana kot izraz herojskih idealov.

  • Klavirska sonata št. 14 v cis-molu, op. 27 št. 2 „V mesečini“: Delo velike čustvene globine.

  • Klavirska sonata št. 8 v c-molu, op. 13, »Pathétique«: Še ena mojstrovina klavirske literature.

  • Klavirski koncert št. 5 v es-duru, op. 73 »Cesar«: Vrhunec njegovega ustvarjanja za klavir in orkester.

  • Koncert za violino v d-duru, op. 61: Osrednje delo violinskega repertoarja.

  • Opera Fidelio, op. 72: Beethovnova edina opera, ki obravnava teme, kot sta svoboda in pravičnost.

  • Godalna kvarteta, op. 131 in op. 130: Pozni deli, cenjeni zaradi svoje kompleksnosti in globine.

  • „Za Elizo“ WoO 59: Priljubljena klavirska skladba, znana po vsem svetu.

To bi vas tudi lahko zanimalo

Odkrijte najboljše iz Avstrije!