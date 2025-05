Slikanje duše "Oberwildling"

Oskar Kokoschka je bil tisto, kar bi danes imenovali vsestranski talent. Pisal je gledališke igre in pripovedi, oblikoval scenografije za gledališča in mozaike za cerkve. Predvsem pa je slikal – divje, ekspresivno in čustveno. Njegovi izjemni in za tisti čas povsem novatorski portreti so ga naredili slavnega: Slike, pri katerih mu ni šlo za natančno upodobitev zunanjosti, temveč za temeljne značajske lastnosti za obrazom in osebnost modela.

Na Kokoschkovih slikah ljudi je mogoče prepoznati njihov optimizem, pa tudi njihovo negotovost in notranjo razklanost, včasih pa tudi njihovo žalost in bolečino. Kokoschkovo umetnost pogosto imenujejo slikanje duše. Ujeti celotnega človeka na platno, in ne le njegove zunanjosti, je bilo umetnikovo osrednje poslanstvo.