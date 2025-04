Vzpon do junaka

Princ se je pridružil avstrijski vojski in se zaradi svojih strateških sposobnosti hitro povzpel. Kmalu je užival sloves junaka, saj se je bojeval v vojnah, za katere so cesarji verjeli, da služijo pravični stvari – rešitvi krščanstva v Evropi. Kustos je ob praznovanju 300. obletnice v avstrijski galeriji Belvedere povedal: »V vojni proti muslimanskim Otomanom je bil stiliziran kot ''rešitelj zahodnega sveta'' in je osvobodil dele Evrope po stoletju in pol turške okupacije.«

Služba laičnega opata, ki jo je dobil pri 15. letih – veljal je za zavetnika dveh savojskih opatij – mu je prinesla bogastvo, a tudi celibat. Njegov letni dohodek je znašal okoli 13 kg zlata. Princ Evgen ni bil nikoli poročen, ni imel otrok in njegovo zasebno življenje je še danes za mnoge skrivnost. Njegovi sodobniki so ga imenovali "Mars brez Venere" in govorice o njegovi homoseksualnosti so se nadaljevale. Danes ga lokalna gejevska skupnost slavi kot svojega in je središče queer turnej na Dunaju.

Princ Evgen Savojski velja za enega najpomembnejših avstrijskih mecenov umetnosti. Za svoje rezidence – princ Evgen je veljal za ekscentričnega in oblasti željnega – je zgradil nove palače, zbral ogromno umetniških zbirk in uvedel ekstravagantne uradne proslave, plese in sprejeme, kakršnih na Dunaju, ki ga je razdejala vojna, še ni bilo.