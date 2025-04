Wolfgang Amadeus Mozart je eden najbolj znanih skladateljev na svetu. Na tisoče ljudi obožuje njegovo glasbo ter obiskuje Dunaj in Salzburg, kraj njegovega ustvarjanja.

Wolfgang Amadeus Mozart je bil glasbeni genij, ki je svoje prve skladbe napisal pri 5. letih. Pri 6. letih je že potoval po Evropi in osupnil kraljice, kralje in plemiče. V svojem kratkem življenju – umrl je pri komaj 35. letih – je zapustil 626 del, med katerimi so simfonije, opere, komorna glasba, koncerti in maše. "Čarobna piščal" in "Mala nočna glasba" sta verjetno med najbolj znanimi deli.

Mozart je bil deloholik, ki naj bi za svoje skladbe porabil osem kilometrov notnega papirja. »Wolferl«, kot ga je klicala družina, je bil impulziven in kaotičen, izjemno humoren in poln življenja – to dokazujejo številna pisma, ki jih je Mozart pisal prijateljem in sorodnikom. Njegova glasba še danes navdihuje in se dotika ljudi po vsem svetu.