Najlepše znamenitosti na Koroškem

Obiskovalci slikovite Koroške boste navdušeni nad sproščenim načinom življenja in številnimi kulturnimi destinacijami.

Koroška, najjužnejša zvezna dežela v Avstriji, zapeljuje z impresivno mešanico narave in kulture. Pokrajina, obdana z veličastnimi gorami in prepredena s penečimi se jezeri, izžareva posebno lahkotnost in veselje do življenja. Tu se združujejo alpski čar in mediteranski vplivi, ki se odražajo ne le v blagem podnebju, temveč tudi v načinu življenja Korošcev.

Deželno glavno mesto Celovec je z zgodovinskim mestnim jedrom in očarljivim starim mestnim jedrom odlično izhodišče za raziskovanje. Živahne kavarne in sredozemski pridih mesta vas vabijo, da se zadržite. Predvsem pa je Koroška tako posebna zaradi številnih kopalnih jezer, kot sta Vrbsko jezero ali Milštatsko jezero. Kristalno čista voda, obkrožena z zelenimi griči, ponuja idealne pogoje za vodne športe ali sproščujoče ure ob brežini jezera.

Kdor se zanima za kulturo, ne sme zamuditi opatije Millstatt ali gradu Hochosterwitz. Koroška je tudi raj za pohodnike in kolesarje. Narodni park Visoke Ture s svojo neokrnjeno naravo in gore Nockberge s svojimi nežnimi vrhovi ponujajo osupljive razglede. Vse to Koroška ponuja v vzdušju, ki ga odlikujeta posebna lahkotnost in svojstven odnos do življenja.