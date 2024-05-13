Spændende arkitektur, teknologi og eksperimenterende kunst smelter sammen på en imponerende måde i Donau-byen Linz.

Fuld af energi og åben for nye tendenser. Linz har længe været kendt for at være en kunstby. Måske skyldes det den industrielle arv og den barske charme ved de nærliggende havnekraner: Kunst, kultur og teknologi flettes sammen på en særlig spændende måde.

Linz er som UNESCO-by for mediekunst kendetegnet ved en innovativ kulturscene, der fremmer digital kunst og er hjemsted for Ars Electronica Center.