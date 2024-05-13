Linz
Fremtidens by
Fuld af energi og åben for nye tendenser. Linz har længe været kendt for at være en kunstby. Måske skyldes det den industrielle arv og den barske charme ved de nærliggende havnekraner: Kunst, kultur og teknologi flettes sammen på en særlig spændende måde.
Linz er som UNESCO-by for mediekunst kendetegnet ved en innovativ kulturscene, der fremmer digital kunst og er hjemsted for Ars Electronica Center.
Komponist
Anton Bruckner, født den 4. september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, viste sit musikalske talent i en tidlig alder i Sankt Florians kloster. Som orgelvirtuos imponerede han med sine improvisationer, men hans største passion var at komponere symfonier. Han blev længe misforstået af den wienske højkultur og kæmpede for at blive anerkendt. Det var først i sin alderdom, at han opnåede berømmelse og talrige hædersbevisninger.
Hans arv lever videre i Brucknerhaus Linz og Anton Bruckners private universitet fortsætter. Til hans ære afholdes den årlige Bruckner Festival til hans ære, hvor klassisk musik præsenteres på højeste niveau. Med sin innovative stil formede han symfonien og anses for at være en af de vigtigste komponister i sin tid.
Opskrifter
Linzer Augen
"Linzer Augen" er nok et af de mest kendte og traditionelle julebagværk i Østrig. Bag dem selv med denne opskrift.
Nemt og afslappet gennem byen
Med dette kort kan du opdage Linz til en fordelagtig pris: gratis rejser på Linz AG's linjer, gratis adgang til mange museer og en Donau-kulturbonus på 10 euro. Der er tre varianter: 1-dagskortet, 2-dagskortet inkl. op- og nedstigning med Pöstlingberg-bjergbanen og 3-dagskortet, som også giver en 5-euro-cateringvoucher.
Linz Card kan købes online, på turistinformationerne og på udvalgte museer og hoteller.