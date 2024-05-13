Linz
Fremtidens by

Spændende arkitektur, teknologi og eksperimenterende kunst smelter sammen på en imponerende måde i Donau-byen Linz.

Fuld af energi og åben for nye tendenser. Linz har længe været kendt for at være en kunstby. Måske skyldes det den industrielle arv og den barske charme ved de nærliggende havnekraner: Kunst, kultur og teknologi flettes sammen på en særlig spændende måde.

Linz er som UNESCO-by for mediekunst kendetegnet ved en innovativ kulturscene, der fremmer digital kunst og er hjemsted for Ars Electronica Center.

Fakta om Linz
Indbyggere:ca. 207.247
Hovedstad i forbundslandet:Oberösterreich
Areal:95.048 km²
Udsigtspunkt:Pöstlingberg

Det arkitektonisk og akustisk enestående musikteater fascinerer også uden for forestillingen i lydfoyeren. Restauranten på 4. sal er også en oplevelse.

Linz fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Ars Electronica Center: fremtidens museum

Den gamle bydel: historisk og livlig

Havnetur: fra Lentos til Mural Harbour

Lentos: museet for moderne kunst

Pöstlingberg: naturlig oase og eventyrverden

Aktiviteter i og omkring Linz

Ture

Julemarkeder

Mariakatedralen (den nye katedral)

Mural Harbour: Graffiti-galleri

Linz Slotsmuseum

Rundrejser

Udflugter omkring Linz

Særlige begivenheder

Brucknerhuset

Spilletid 2024 / 2025

Verdensberømt koncertsal ved Donau.

Begivenheder i Brucknerhaus

Statsteater Musikteater

Spilletid 2024 / 2025

En arkitektonisk og akustisk syntese af kunsten.

Program

Krydstogt på Donau

November til december

Julemagi på Donau.

Program for events

Komponist

Anton Bruckner

Anton Bruckner, født den 4. september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, viste sit musikalske talent i en tidlig alder i Sankt Florians kloster. Som orgelvirtuos imponerede han med sine improvisationer, men hans største passion var at komponere symfonier. Han blev længe misforstået af den wienske højkultur og kæmpede for at blive anerkendt. Det var først i sin alderdom, at han opnåede berømmelse og talrige hædersbevisninger.

Hans arv lever videre i Brucknerhaus Linz og Anton Bruckners private universitet fortsætter. Til hans ære afholdes den årlige Bruckner Festival til hans ære, hvor klassisk musik præsenteres på højeste niveau. Med sin innovative stil formede han symfonien og anses for at være en af de vigtigste komponister i sin tid.

200 år med Anton Bruckner

Opskrifter

Linzer Augen

"Linzer Augen" er nok et af de mest kendte og traditionelle julebagværk i Østrig. Bag dem selv med denne opskrift.

Få opskriften

Linzer Torte

Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden. Du kan nemt selv bage den!

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Designhotellet Spinnerei

Hotel på domkirkepladsen

Cubierta: URBANAUTS lejligheder

Motel one på hovedtorvet

Nemt og afslappet gennem byen

Linz Card

Med dette kort kan du opdage Linz til en fordelagtig pris: gratis rejser på Linz AG's linjer, gratis adgang til mange museer og en Donau-kulturbonus på 10 euro. Der er tre varianter: 1-dagskortet, 2-dagskortet inkl. op- og nedstigning med Pöstlingberg-bjergbanen og 3-dagskortet, som også giver en 5-euro-cateringvoucher.

Linz Card kan købes online, på turistinformationerne og på udvalgte museer og hoteller.

Alle fordele på et øjeblik

FAQ

Linz byder på en spændende blanding af kultur, natur og moderne teknologi. Her er højdepunkterne:

  • Ars Electronica Center, ofte omtalt som "Fremtidens Museum", er et interaktivt museum og et vartegn for byen.

  • Kunstmuseet Lentos Kunstmuseum med en samling af moderne og nutidig kunst.

  • St Maria Katedralen (den nye katedral) er den største kirke i Østrig. Tårnet giver en ny udsigt over byen.

  • Pöstlingberg byder på en vidunderlig panoramaudsigt over byen og Donau.

  • Linz Slotsmuseum giver indsigt i naturens, kulturens og teknologiens historie.

  • Hovedtorvet og Den Gamle bydel med mange historiske bygninger, caféer og butikker.

  • Mural Harbor i Linz er blevet omdannet til et udendørs galleri, hvor internationale kunstnere har skabt graffiti og vægmalerier i stor skala.

Linz er en by, der kombinerer industri, kunst, natur og teknologi på en spændende måde.

  • Linz har en lang tradition som industriby primært på grund af voestalpine, en af de største stålvirksomheder i Europa.

  • Ars Electronica er en verdensberømt festival for kunst, teknologi og samfund.

  • Linz var i 2009 Europas kulturhovedstad og har siden positioneret sig som et kulturelt hotspot. Ud over Ars Electronica Centre er også Lentos Kunstmuseum, Brucknerhaus og Statsteatrets musikteater blandt byens vigtigste kulturinstitutioner.

  • Til ære for Anton Bruckner afholdes den årlige Bruckner Festival, hvor klassisk musik præsenteres på højeste niveau.

  • Linzer Torte er en af de ældste kageopskrifter i verden.

  • Mural Harbour har etableret sig som et centrum for gadekunst med et af de største udendørs gallerier i Europa.

Her er nogle anbefalede restauranter, du skal prøve, når du besøger Linz:

  • Josef Linz: en moderne pub med en hyggelig atmosfære.

  • Pianino: en stilfuld restaurant med en blanding af middelhavsretter og østrigske retter.

  • Verdi: sofistikeret køkken i en elegant atmosfære.

  • Cubus: i Ars Electronica Centre, tilbyder ikke kun et godt køkken, men også en fantastisk udsigt over Donau.

  • Loppemarkedeter en blanding af bar, café og restaurant. Menuen byder på kreative vegetariske og veganske retter.

  • Promenadenhof: en traditionel restaurant i centrum af Linz, som er kendt for sit fremragende østrigske køkken.

  • Donauwirtinnen: autentisk Linz-køkken i en familiær atmosfære lige ved Donau.

  • Jindrak: Intet besøg i Linz er komplet uden et stop på Konditorei Jindrak, der er berømt for sin berømte Linzer Torte.

Den officielle hjemmeside for byen Linz tilbyder en omfattende oversigt over begivenheder. Her finder du aktuelle begivenheder inden for kunst, kultur, musik, teater og fritid. Filterfunktionen efter dato og kategori er særlig praktisk.

