Salzburg er en af de mest berømte kulturbyer i verden. Barokbyen inspirerer både som kulisse og som scene for kulturelle begivenheder af høj kaliber.

Salzach flyder lydløst gennem byen, mens Salzburg forvandles til et glødende vinterlandskab. Fæstningen Hohensalzburg tårner sig majestætisk op over hustagene på Festungsbergs stejle klipper. De oplyste vinduer på caféerne og restauranterne inviterer dig til at flygte fra kulden og nyde varm chokolade eller glühwein i en hyggelig atmosfære - langt væk fra det travle liv. På domkirkepladsen er der julemarked og lyden af den tyske version af "Glade jul! Dejlige jul!", den verdensberømte julesang, der blev spredt over hele verden fra Salzburg som et budskab om fred.

Mozart og Salzburgs musikalske arv

Salzburg er uløseligt forbundet med Wolfgang Amadeus Mozart, hvis fødested og musikalske virke har sat et varigt præg på byen. Koncerter, museer og den årlige Mozart Festival holder hans arv i live og gør byen til et højdepunkt for musikelskere.

Arkitektur og kultur i harmoni

Den perfekte symbiose mellem tradition og modernitet giver Salzburg sin umiskendelige aura. Som en del af UNESCOs verdensarvsliste bevarer byen sin historiske substans, mens dristige arkitektoniske impulser fører ind i nutiden. Resultatet er et levende sted, der harmonisk kombinerer fortid og nutid og fascinerer besøgende fra hele verden.