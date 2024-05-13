Salzburg
Mozarts by i hvidt
Salzach flyder lydløst gennem byen, mens Salzburg forvandles til et glødende vinterlandskab. Fæstningen Hohensalzburg tårner sig majestætisk op over hustagene på Festungsbergs stejle klipper. De oplyste vinduer på caféerne og restauranterne inviterer dig til at flygte fra kulden og nyde varm chokolade eller glühwein i en hyggelig atmosfære - langt væk fra det travle liv. På domkirkepladsen er der julemarked og lyden af den tyske version af "Glade jul! Dejlige jul!", den verdensberømte julesang, der blev spredt over hele verden fra Salzburg som et budskab om fred.
Mozart og Salzburgs musikalske arv
Salzburg er uløseligt forbundet med Wolfgang Amadeus Mozart, hvis fødested og musikalske virke har sat et varigt præg på byen. Koncerter, museer og den årlige Mozart Festival holder hans arv i live og gør byen til et højdepunkt for musikelskere.
Arkitektur og kultur i harmoni
Den perfekte symbiose mellem tradition og modernitet giver Salzburg sin umiskendelige aura. Som en del af UNESCOs verdensarvsliste bevarer byen sin historiske substans, mens dristige arkitektoniske impulser fører ind i nutiden. Resultatet er et levende sted, der harmonisk kombinerer fortid og nutid og fascinerer besøgende fra hele verden.
Salzburg fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Aktiviteter i og omkring Salzburg
Ture
Lyden af musik
Trapp-familien er Salzburgs uadskillelige legende - men mange fakta er knap så kendte. Vidste du, at de mistede deres formue i 1933, og at Maria von Trapp fyrede tjenestefolkene for at flytte familien ind i en tjenestebolig? Hendes gamle hus blev lejet ud. Da en gæst hørte hendes børn synge, foreslog han, at de skulle deltage i en folkemusikkonkurrence. Således begyndte den legendariske rejse, der blev til "The Sound of Music", en af de mest succesfulde musicals og film nogensinde.
"The Sound of Music" har givet os "Edelweiss", "Do-Re-Mi" og "My Favourite Things", klassikere, som stadig går i arv fra generation til generation. Besøgende fra hele verden følger i filmens fodspor gennem Salzburg - fra rokokoslottet Leopoldskron til Mirabell-haverne.
Et besøg i Salzburg bliver en rejse gennem tiden, når du slentrer gennem byen og udforsker filmens lokationer. Tip: Book en "The Sound of Music"-rundvisning og fordyb dig i Trapp-familiens historie.
Salzburg på UNESCOs verdensarvsliste
Salzburg, som ligger i hjertet af Europa, er verdenskendt for sin uforlignelige charme, sine naturskønne omgivelser og den tilfældighed, at Wolfgang Amadeus Mozart blev født her i 1756.
Byens rigdom og velstand kan spores tilbage til århundreders international handel med salt, det "hvide guld". Indtægterne fra salthandlen gjorde det muligt for fyrste-ærkebiskopperne at bygge en by, som også blev kaldt "Nordens Rom" på grund af dens italienske karakter, mange hellige bygninger og særlige atmosfære.
Særlige begivenheder
Kendte personligheder
Mad og drikke i Salzburg
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?
Bevarelse af historiske bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal gennemføres nye byggeprojekter på grønne områder.
Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.
Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet bestræber man sig på at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.
Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk plan.
Salzburg Card
Nøglen til ubegrænset sightseeing: gratis adgang til alle seværdigheder, brug af offentlig transport og mange rabatter giver meget Salzburg for få penge.
Med Salzburg Card kan besøgende nyde byen i fulde drag. Ud over gratis adgang til de mest populære attraktioner som f.eks. fæstningen Hohensalzburg, Mozarts fødested eller DomQuartier giver kortet også mulighed for at rejse gratis med offentlig transport. Yderligere rabatter på udflugter, koncerter og fritidsaktiviteter gør det til en uundværlig ledsager under ethvert ophold i Salzburg. Det er en praktisk og billig måde at udforske byen på.