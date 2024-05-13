Salzburg
Mozarts by i hvidt

Salzburg er en af de mest berømte kulturbyer i verden. Barokbyen inspirerer både som kulisse og som scene for kulturelle begivenheder af høj kaliber.

Salzach flyder lydløst gennem byen, mens Salzburg forvandles til et glødende vinterlandskab. Fæstningen Hohensalzburg tårner sig majestætisk op over hustagene på Festungsbergs stejle klipper. De oplyste vinduer på caféerne og restauranterne inviterer dig til at flygte fra kulden og nyde varm chokolade eller glühwein i en hyggelig atmosfære - langt væk fra det travle liv. På domkirkepladsen er der julemarked og lyden af den tyske version af "Glade jul! Dejlige jul!", den verdensberømte julesang, der blev spredt over hele verden fra Salzburg som et budskab om fred.

Mozart og Salzburgs musikalske arv

Salzburg er uløseligt forbundet med Wolfgang Amadeus Mozart, hvis fødested og musikalske virke har sat et varigt præg på byen. Koncerter, museer og den årlige Mozart Festival holder hans arv i live og gør byen til et højdepunkt for musikelskere.

Arkitektur og kultur i harmoni

Den perfekte symbiose mellem tradition og modernitet giver Salzburg sin umiskendelige aura. Som en del af UNESCOs verdensarvsliste bevarer byen sin historiske substans, mens dristige arkitektoniske impulser fører ind i nutiden. Resultatet er et levende sted, der harmonisk kombinerer fortid og nutid og fascinerer besøgende fra hele verden.

Fakta om byen
Indbyggere:ca. 157.997 (2024)
Hovedstad i forbundslandet:SalzburgerLand
Areal:65,68 km²
Højde over havet:424 m
Udsigtspunkter:Kapuzinerberg, Mönchsberg og Gaisberg

Den lækre dessert, Salzburger Nockerl, siges at symbolisere Salzburgs tre lokale bjerge.

Salzburg fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

På sporet af sangen "Glade jul! Dejlige jul!"

Hohensalzburg-fæstningen: Mozart-byens vartegn

Den original mozartkugle - fås kun hos Fürst

Wolfgang Amadeus Mozarts fødested

Den bedste udsigt over kirker: Prædikestolen på Kapuzinerberg

Schloss Leopoldskron: Hvor "Sound of Music" blev optaget

Salzburgs små gader udstråler historisk charme

Salzburger Nockerl symboliserer Salzburgs tre lokale bjerge

Aktiviteter i og omkring Salzburg

Ture

Hyggelige guidede juleture

Spændende og til tider uventede byrundture

På sporet af Trapp-familien

Lyden af musik

Trapp-familien er Salzburgs uadskillelige legende - men mange fakta er knap så kendte. Vidste du, at de mistede deres formue i 1933, og at Maria von Trapp fyrede tjenestefolkene for at flytte familien ind i en tjenestebolig? Hendes gamle hus blev lejet ud. Da en gæst hørte hendes børn synge, foreslog han, at de skulle deltage i en folkemusikkonkurrence. Således begyndte den legendariske rejse, der blev til "The Sound of Music", en af de mest succesfulde musicals og film nogensinde.

"The Sound of Music" har givet os "Edelweiss", "Do-Re-Mi" og "My Favourite Things", klassikere, som stadig går i arv fra generation til generation. Besøgende fra hele verden følger i filmens fodspor gennem Salzburg - fra rokokoslottet Leopoldskron til Mirabell-haverne.

Et besøg i Salzburg bliver en rejse gennem tiden, når du slentrer gennem byen og udforsker filmens lokationer. Tip: Book en "The Sound of Music"-rundvisning og fordyb dig i Trapp-familiens historie.

Udflugter i det omkringliggende landskab

Historisk centrum

Salzburg på UNESCOs verdensarvsliste

Salzburg, som ligger i hjertet af Europa, er verdenskendt for sin uforlignelige charme, sine naturskønne omgivelser og den tilfældighed, at Wolfgang Amadeus Mozart blev født her i 1756.

Byens rigdom og velstand kan spores tilbage til århundreders international handel med salt, det "hvide guld". Indtægterne fra salthandlen gjorde det muligt for fyrste-ærkebiskopperne at bygge en by, som også blev kaldt "Nordens Rom" på grund af dens italienske karakter, mange hellige bygninger og særlige atmosfære.

Salzburg på UNESCOs verdensarvsliste

Særlige begivenheder

Kendte personligheder

Mad og drikke i Salzburg

Opskrifter

Unikke steder at overnatte

Arthotel Blaue Gans

Hotel Goldener Hirsch

Hotel Sacher Salzburg

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?

  • Bevarelse af historiske bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal gennemføres nye byggeprojekter på grønne områder.

  • Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.

  • Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, som ofte stammer fra regionen. Under restaureringsarbejdet bestræber man sig på at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk plan.

Kom nemt rundt i byen

Salzburg Card

Nøglen til ubegrænset sightseeing: gratis adgang til alle seværdigheder, brug af offentlig transport og mange rabatter giver meget Salzburg for få penge.

Med Salzburg Card kan besøgende nyde byen i fulde drag. Ud over gratis adgang til de mest populære attraktioner som f.eks. fæstningen Hohensalzburg, Mozarts fødested eller DomQuartier giver kortet også mulighed for at rejse gratis med offentlig transport. Yderligere rabatter på udflugter, koncerter og fritidsaktiviteter gør det til en uundværlig ledsager under ethvert ophold i Salzburg. Det er en praktisk og billig måde at udforske byen på.

Alle fordelene på et øjeblik

FAQ

  • Fæstningen Hohensalzburg

  • Mozarts fødested

  • Mirabell-haven

  • Salzburgs domkirke

  • Getreidegasse

  • Hellbrunn-paladset

  • Residence Square

  • Stiegl-bryggeriets verden

  • Museum for moderne kunst

  • Salzburgs julemarked

Salzburg byder på en vellykket blanding af udendørs oplevelser, kultur og en festlig atmosfære om vinteren.

  • Besøg julemarkederne

  • Salzburgs julesang

  • Skøjteløb

  • Kælkning

  • Vintervandreture

  • Hellbrunn-slottet

  • Fæstningen Hohensalzburg

  • Klassiske byrundture

  • Kulturelle højdepunkter som koncerter, operaer og teaterforestillinger, f.eks. på Mozarteum eller Salzburgs statsteater

Julemarkederne tilbyder en bred vifte af produkter, fra traditionelt kunsthåndværk til moderne juleprodukter, og skaber en uforlignelig atmosfære i tiden op til jul.

  • Salzburgs julemarked på Dom- og Residenzplatz

  • Adventzauber Hellbrunn

  • Sternadventmarkt & Winterlounge

  • Julemarked på Mirabellplatz

  • Julemarked i Stiegl-Brauwelt

Salzburg Card giver gratis adgang til alle seværdigheder, brug af offentlig transport og mange rabatter, så man får meget Salzburg for få penge.

To til tre dage er ideelt til et afslappet, kulturelt rigt ophold, afhængigt af hvor intensivt du vil opleve seværdighederne. Byen er perfekt til en weekendtur.

En tur til fæstningen Hohensalzburg tager normalt 1,5 til 2 timer, afhængigt af dine interesser og dit tempo. Hvis du vil tage dig tid til at lære om fæstningens detaljer og historie, kan du blive lidt længere, især på en af de guidede ture, som varer mellem 30 og 75 minutter.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger