Sæt i gang i morgensolens blide lys på perfekt præparerede pister og langrendsløjper i Steiermark, og kom ind i flowet.

Skiløb, afslapning og fornøjelse

Oplev de moderne skisportssteder og fremragende køkkener: I Steiermark er der både store og små skiområder, familievenlige skisportssteder samt sjov og eventyr med afslapning og rekreation; plus fordybelse i boblende varme kilder og fortryllende vinterverdener. Og ikke mindst, lad batterierne op i de hyggelige bjerghytter.

Langrend i dit eget tempo

Langrendsløbere glider langs frosne søer, gennem vinterskoven og nærmer sig ofte områder med to tusinde meter høje tinder. Landskabet er dækket af sne, og snekrystallerne danser i luften. Langrend er også lidt som at danse - i starten tæller man stadig i takt, og efter et par hundrede meter kommer "flowet" helt af sig selv.

En befriende følelse: Skridtene bliver mere fjedrende, sneen støver af dine stave med kortere mellemrum, og din vejrtrækning bliver langsommere. Glid gennem vinterlandskabet i dit eget tempo. Effekten er en følelse af velvære, som langrend på en vinterferie i Steiermark udløser helt naturligt og uventet.