Steiermark
Nyd en vinterferie: Skiløb, langrend, på Dachstein-gletsjeren og i skihytterne

Sæt i gang i morgensolens blide lys på perfekt præparerede pister og langrendsløjper i Steiermark, og kom ind i flowet.

Skiløb, afslapning og fornøjelse

Oplev de moderne skisportssteder og fremragende køkkener: I Steiermark er der både store og små skiområder, familievenlige skisportssteder samt sjov og eventyr med afslapning og rekreation; plus fordybelse i boblende varme kilder og fortryllende vinterverdener. Og ikke mindst, lad batterierne op i de hyggelige bjerghytter.

Langrend i dit eget tempo

Langrendsløbere glider langs frosne søer, gennem vinterskoven og nærmer sig ofte områder med to tusinde meter høje tinder. Landskabet er dækket af sne, og snekrystallerne danser i luften. Langrend er også lidt som at danse - i starten tæller man stadig i takt, og efter et par hundrede meter kommer "flowet" helt af sig selv.

En befriende følelse: Skridtene bliver mere fjedrende, sneen støver af dine stave med kortere mellemrum, og din vejrtrækning bliver langsommere. Glid gennem vinterlandskabet i dit eget tempo. Effekten er en følelse af velvære, som langrend på en vinterferie i Steiermark udløser helt naturligt og uventet.

Hurtig info om Steiermark
Hovedstad:Graz
Areal:16.401 km²
Indbyggertal:ca. 1,27 millioner (fra 2024)
Procentdel af skov:62 %
Dachstein-bjerget: 2.995 meter
Skiområder:77
Naturparker:7
Kurbade:11

Begivenheder i Steiermark
Traditionelle og moderne højdepunkter vises i kalenderen over begivenheder.

Steiermark fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Dachstein Gletscherwelt

Skiområde Hauser Kaibling

Skiområde Kreischberg - Freestyle

Rogner Bad Blumau kurbad

Alpint køkken med Richard Rauch

Aktiviteter i Steiermark

Ture

Vinteroplevelser med tog og bus

Skitouring i Ramsau Dachstein

Museer for vintersport

En rejse tilbage i tiden til skisportens begyndelse. I Haus im Ennstal og Mürzzuschlag kommer besøgende til bunds i historien om fornøjelsen ved at stå på ski.

Wintersportmuseum Haus im EnnstalWintersportmuseum Mürzzuschlag

Udflugtsmål i Steiermark

Regioner

Schladming-Dachstein

Det imponerende Dachstein-massiv med sine gletsjere er centrum for vandre-, cykel- og klatreture

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

Bjerge og søer mødes i Østrigs geografiske centrum - et idyllisk sommerområde!

Ausseerland

Nationalparken Gesäuse

Næsten endeløse skove, hvirvlende floder og mægtige bjerge: Dette er Gesäuse, en af nationalparkerne.

Nationalpark Gesäuse

Hochsteiermark

Oplev naturen mellem Semmering, Hochschwab og Eisenerz-Alperne. Og i midten stråler søen Grüner See.

Hochsteiermark

Murau

Otte bjergtoppe og omkring 40 søer giver mange muligheder for at udforske naturen omkring Murau på vandre- eller cykelture.

Murau

Erzberg-Leoben

Oplevelses- og sportsregionen byder på mange vandre- og cykelruter og varierede udflugtsmål fra Erzberg til søen Grüner See.

Erzberg-Leoben

Murtal

Cykling, vandring eller svømning? På gården, i wellness-spaen eller på golfbanen? Alt er muligt i Murtal.

Murtal

Graz og Region Graz

UNESCO's verdensarvsliste, City of Design: Graz er den perfekte blanding af kreativ scene, historisk bymidte og futuristisk arkitektur.

Graz og Region Graz

Oststeiermark

Naturparker, æbleland, urteland: alt i alt en stor romantisk frugthave!

Oststeiermark

Thermen- und Vulkanland

Hvor det bobler, varmer og damper. Helbredende kilder springer op af jorden i seks kurbyer.

Thermen- und Vulkanland

Südsteiermark

Gå en tur gennem det bakkede landskab i Naturpark Südsteiermark og Schilcherland, og nyd det gode køkken.

Südsteiermark

Byer og steder

Admont

I Admont finder du verdens største klosterbibliotek, klosterkirken og benediktinerklosteret. Byen er udgangspunktet for oplevelser i National Gesäuse.

Admont

Judenburg

Judenburgs vartegn er byens tårn. Fra udsigtsplatformen kan besøgende se ud over Murtal. Indenfor findes Europas mest moderne planetarium.

Judenburg

Leoben

Minedrift og Gösser-øl: Hacklhaus fra det 16. århundrede, "Schwammerlturm"og den buede gårdsplads ligger på hovedtorvet ved siden af Bergmannsbrunnen.

Leoben

Bruck an der Mur

Ved floden og omgivet af bjerge: Bruck, også kendt som Kornmesserstadt efter det gotiske Kornmesserhaus, kombinerer byliv med bjerge.

Bruck an der Mur

Hartberg

Velvære og afslapning: Bag de historiske mure kan gæsterne se frem til byhaver, fredede bygninger, kulturelle arrangementer og oplevelsesruter.

Hartberg

Bad Radkersburg

I Bad Radkersburg i det sydlige Steiermark kan gæsterne forvente en historisk gammel bydel med romantiske gyder og afslapning i de særlig varme kilderi Parktherme.

Bad Radkersburg

Altaussee

Er det den grønne sø eller den friske bjergluft? Det er nok blandingen, der tiltrækker folk til Altaussee.

Altaussee

De smukkeste seværdigheder i Steiermark: opdag dens natur- og kunstskatte.

Seværdigheder i Steiermark

Kultur og skikke

Folklore mod mørket

Det bliver mere stille i Steiermark når de første snefnug daler. Livet foregår nu mest i den hyggelige stue. Mørket får dog ikke bare sådan lov til at vinde over lyset. Skikke og traditioner er altid blevet brugt til at fordrive ånderne fra den "mørke årstid". Først og fremmest med Perchtens grimasser, som skal lære vinterens mørke skikkelser at frygte. De uhyggelige skabninger kan beundres under Krampus- og Perchten-løb.

Julemarkederne er lidt mere stille og rolige. En kop varm Glühwein varmer dine hænder, lyden af blæsere og kor i baggrunden - du kan se på travlheden omkring de farverige markedsboder i en uendelighed.

Opskrifter

Steirisches Backhendl

Prøv en klassiker fra det steiriske køkken: Stegt kylling baseret på en opskrift af Johann Lafer.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Steirereck am Pogusch - Vogelhaus Uhu

Schlosshotel Pichlarn i Aigen im Ennstal

Grand Hotel Wiesler i Graz

Almwellness Pierer i Fladnitz

Auszeit Hotel i St. Lambrecht

Natur- og wellnesshotel Höflehner i Haus im Ennstal

"Beskytte ved at benytte!

Naturparker i Steiermark

Besøgende er ikke de eneste, der har mulighed for at fordybe sig i den uspolerede natur i "Østrigs grønne hjerte". De syv naturparker tilbyder et beskyttet levested for især sjældne planter og dyr:

FAQ

De smukkeste langrendsområder i Steiermark har fokus på kvalitet: perfekt præparerede langrendsløjper med et godt vejlednings- og orienteringssystem. Langrendskurser, hvor der undervises i teknik, og langrendscentre, hvor udstyret er til rådighed. Dette garanteres af den steiriske godkendelse af langrendsløjper (Loipengütesiegel).

6 tips til langrend i Steiermark:

Uanset om du vælger en region med et skiområde med mange bjerge eller et lille, fint skisportssted:
De bedste skisportssteder i Steiermark tilbyder præparerede, velplejede og sikre pister.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig