Steiermark
Nyd en vinterferie: Skiløb, langrend, på Dachstein-gletsjeren og i skihytterne
Skiløb, afslapning og fornøjelse
Oplev de moderne skisportssteder og fremragende køkkener: I Steiermark er der både store og små skiområder, familievenlige skisportssteder samt sjov og eventyr med afslapning og rekreation; plus fordybelse i boblende varme kilder og fortryllende vinterverdener. Og ikke mindst, lad batterierne op i de hyggelige bjerghytter.
Langrend i dit eget tempo
Langrendsløbere glider langs frosne søer, gennem vinterskoven og nærmer sig ofte områder med to tusinde meter høje tinder. Landskabet er dækket af sne, og snekrystallerne danser i luften. Langrend er også lidt som at danse - i starten tæller man stadig i takt, og efter et par hundrede meter kommer "flowet" helt af sig selv.
En befriende følelse: Skridtene bliver mere fjedrende, sneen støver af dine stave med kortere mellemrum, og din vejrtrækning bliver langsommere. Glid gennem vinterlandskabet i dit eget tempo. Effekten er en følelse af velvære, som langrend på en vinterferie i Steiermark udløser helt naturligt og uventet.
Begivenheder i Steiermark
Traditionelle og moderne højdepunkter vises i kalenderen over begivenheder.
Steiermark fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
En rejse tilbage i tiden til skisportens begyndelse. I Haus im Ennstal og Mürzzuschlag kommer besøgende til bunds i historien om fornøjelsen ved at stå på ski.
Regioner
Schladming-Dachstein
Det imponerende Dachstein-massiv med sine gletsjere er centrum for vandre-, cykel- og klatreture
Ausseerland Salzkammergut
Bjerge og søer mødes i Østrigs geografiske centrum - et idyllisk sommerområde!
Nationalparken Gesäuse
Næsten endeløse skove, hvirvlende floder og mægtige bjerge: Dette er Gesäuse, en af nationalparkerne.
Hochsteiermark
Oplev naturen mellem Semmering, Hochschwab og Eisenerz-Alperne. Og i midten stråler søen Grüner See.
Murau
Otte bjergtoppe og omkring 40 søer giver mange muligheder for at udforske naturen omkring Murau på vandre- eller cykelture.
Erzberg-Leoben
Oplevelses- og sportsregionen byder på mange vandre- og cykelruter og varierede udflugtsmål fra Erzberg til søen Grüner See.
Murtal
Cykling, vandring eller svømning? På gården, i wellness-spaen eller på golfbanen? Alt er muligt i Murtal.
Graz og Region Graz
UNESCO's verdensarvsliste, City of Design: Graz er den perfekte blanding af kreativ scene, historisk bymidte og futuristisk arkitektur.
Thermen- und Vulkanland
Hvor det bobler, varmer og damper. Helbredende kilder springer op af jorden i seks kurbyer.
Byer og steder
Admont
I Admont finder du verdens største klosterbibliotek, klosterkirken og benediktinerklosteret. Byen er udgangspunktet for oplevelser i National Gesäuse.
Judenburg
Judenburgs vartegn er byens tårn. Fra udsigtsplatformen kan besøgende se ud over Murtal. Indenfor findes Europas mest moderne planetarium.
Leoben
Minedrift og Gösser-øl: Hacklhaus fra det 16. århundrede, "Schwammerlturm"og den buede gårdsplads ligger på hovedtorvet ved siden af Bergmannsbrunnen.
Bruck an der Mur
Ved floden og omgivet af bjerge: Bruck, også kendt som Kornmesserstadt efter det gotiske Kornmesserhaus, kombinerer byliv med bjerge.
Hartberg
Velvære og afslapning: Bag de historiske mure kan gæsterne se frem til byhaver, fredede bygninger, kulturelle arrangementer og oplevelsesruter.
Bad Radkersburg
I Bad Radkersburg i det sydlige Steiermark kan gæsterne forvente en historisk gammel bydel med romantiske gyder og afslapning i de særlig varme kilderi Parktherme.
De smukkeste seværdigheder i Steiermark: opdag dens natur- og kunstskatte.
Kultur og skikke
Det bliver mere stille i Steiermark når de første snefnug daler. Livet foregår nu mest i den hyggelige stue. Mørket får dog ikke bare sådan lov til at vinde over lyset. Skikke og traditioner er altid blevet brugt til at fordrive ånderne fra den "mørke årstid". Først og fremmest med Perchtens grimasser, som skal lære vinterens mørke skikkelser at frygte. De uhyggelige skabninger kan beundres under Krampus- og Perchten-løb.
Julemarkederne er lidt mere stille og rolige. En kop varm Glühwein varmer dine hænder, lyden af blæsere og kor i baggrunden - du kan se på travlheden omkring de farverige markedsboder i en uendelighed.
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
"Beskytte ved at benytte!
Besøgende er ikke de eneste, der har mulighed for at fordybe sig i den uspolerede natur i "Østrigs grønne hjerte". De syv naturparker tilbyder et beskyttet levested for især sjældne planter og dyr: