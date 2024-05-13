Forbundslande i Østrig
Mellem bjergtoppe og kunstskatte, mellem alpekøkken og vinregioner
Bjerge og søer, alpekøkken og vinregioner, historisk og moderne højkultur, wellness og aktiv sport. De ni forbundslande i Østrig byder på en spændende og farverig variation for både børnefamilier, solorejsende, vennegrupper og par.
Forbundslandet med vinen
Burgenland
Vin i verdensklasse vokser i Burgenland: Zweigelt trives omkring Neusiedler See-regionen, mens frugten til røde og hvide DAC-vine modnes i vest. Forbundslandets forkærlighed for god mad og hygge drejer sig derfor om vin.
Den harmoniske sameksistens mellem menneske og natur afrunder de tiltalende aspekter - som man kan mærke i nationalparken Neusiedler See-Seewinkel.
Forbundslandet med Lebensgefühl
Kärnten
Det sydligste forbundsland er kendt for sine krystalklare, turkise søer. Og for sine indbyggere, som anses for at være særligt sjove og naturelskende.
Det milde middelhavsklima åbner trods alt døren for alt, hvad der foregår på vandet eller i bjergene: en tur rundt om søen - til fods eller på cykel, en vandretur gennem de alpine græsgange eller blot et glas vin på terrassen ved søen.
Forbundslandet for kendere
Niederösterreich
Ingen rejse til de naturskønne områder i Niederösterreich er komplet uden et kulinarisk stop på en vinbar eller kro. Én ting er et must: vinen.
På grund af dens høje anseelse og kvalitet er der endda en femte sæson dedikeret til den ædle druesaft. Det fejres på behørig vis fra august til november i det såkaldte vinefterår.
Forbundslandet med hyggen
Oberösterreich
Påvirker det visuelle miljø sjælen og sindet? Ifølge befolkningen i Oberösterreich gør det. Det skyldes, at nogle af de mest naturskønne regioner i Østrig ligger her, hvor dit hjerte "åbner sig" - fra det romantiske Salzkammergut til det kantede Mühlviertel.
Sådanne stille, hyggelige kraftsteder har i øvrigt deres eget navn: Gschmå-Platzl.
Landet med en passion for naturen
SalzburgerLand
Befolkningen i SalzburgerLand elsker naturen - og alle udendørs sportsaktiviteter. Hvordan kunne det være anderledes med denne koncentrerede skønhed af søer i alpeforlandet, alpeenge, skove og bjerge?
Og i Mozarts by funkler de kulturelle og arkitektoniske skatte.
Landet med den grønne gæstfrihed
Steiermark
Dette forbundsland er "Østrigs grønne hjerte" - en ære, som Steiermark har gjort sig fortjent til takket være den højeste andel af skov i landet. Forbundslandet er også en vigtig vinregion i Østrig takket være sit milde klima.
Alle, der holder ferie her, kan forvente gæstfrihed og varme. Det bedste sted at prøve det er på en af de mange vintaverner i regionen.
Landet med den alpine Lebensgefühl
Tyrol
Lykken bor i bjergene. Det er tyrolere overbeviste om. For hvis du laver en tilfældig aftale om en drink efter arbejde her, er svaret ofte: "Gerne! På hvilken bjerghytte?"
Denne lille anekdote viser, hvor populære bjergene er. Ikke så mærkeligt, for Tyrol ligger der, hvor Alperne troner, og en del af Großglockner, Østrigs højeste bjerg, rager op i himlen.
Landet med en kreativ åre
Vorarlberg
Det vestligste forbundsland er en udendørs alpescene for traditionel og moderne træarkitektur, et paradis med bjergsøer, skove og alpegræsgange. Kunstneri og bæredygtighed hører hjemme her.
Og alt andet, der bliver taget fat på i Vorarlberg, bliver også gjort "ghörig" (ordentligt): fra vedligeholdelse af kulturlandskabet til osteproduktion.
Byen med kærlighed til kultur
Wien
Wien er den grønneste by i verden, Wien har en særlig høj Lebensgefühl, Wien er musik, kunst og kultur.
Og Wien er en blanding af en Lebensgefühl, der gør byen så sympatisk: en portion ro, masser af charme, lidt "brok" (at være i dårligt humør) og den legendariske "Schmäh" (en særlig form for Humor).
Tips til klimabeskyttelse
Hvordan beskytter vi bjergverdenen?
Tag alt, hvad du tager med op på bjerget, med tilbage og smid det ud - servietter, emballage, vandflasker osv.
Følg altid de afmærkede vandrestier! På den måde forbliver dyr og unge skove uforstyrrede.
Vær opmærksom på dyrelivet! Se kun køer, får og vilde dyr på afstand.
Det godt veludviklede netværk af regionale tog og vandrebusser.
Vælg hytter der er engagerede i bæredygtighed og miljøbeskyttelse.
Gør dine børn begejstrede for naturen! Hvad de små ved, vil de også sætte pris på.
Beskyt biodiversiteten: Rangers i nationalparkerne viser, hvordan det gøres.