Burgenland

Vin i verdensklasse vokser i Burgenland: Zweigelt trives omkring Neusiedler See-regionen, mens frugten til røde og hvide DAC-vine modnes i vest. Forbundslandets forkærlighed for god mad og hygge drejer sig derfor om vin.

Den harmoniske sameksistens mellem menneske og natur afrunder de tiltalende aspekter - som man kan mærke i nationalparken Neusiedler See-Seewinkel.