Østrigs mindste forbundsland viser storhed, når det gælder vinterferie: præparerede pister, fantastiske skiture, vintermagi væk fra pisten.

Fordyb dig i alpin Lebensgefühl

I det vestlige Østrig, mellem Bodensee og mægtige bjergtoppe, ligger Vorarlberg - et paradis for naturelskere og kulturentusiaster. Her møder traditionelt håndværk moderne arkitektur, og alpehyggen kan mærkes i hver en krog. Om vinteren forvandles dalene og bjergtoppene til et eventyrligt landskab, der inviterer til skiløb, sneskovandring eller vintervandringer.

Alpin kultur og fornøjelse

Lebensgefühl? Autentisk og fuld af smag. Vorarlbergs køkken er kendt for sine solide specialiteter, som smager særligt godt i en bjerghytte efter en dag i sneen. Regionale oste som f.eks. den berømte bjergost og traditionelle retter som f.eks Vorarlberg ostefondue giver dig lyst til at blive hængende. Og når dagen går på hæld, er det varierede kulturprogram den perfekte afslutning på en begivenhedsrig vinterdag.