Vorarlberg
Oplev en vinterferie: skiløb, wellness, snedækkede dale og alpehygge

Østrigs mindste forbundsland viser storhed, når det gælder vinterferie: præparerede pister, fantastiske skiture, vintermagi væk fra pisten.

Fordyb dig i alpin Lebensgefühl

I det vestlige Østrig, mellem Bodensee og mægtige bjergtoppe, ligger Vorarlberg - et paradis for naturelskere og kulturentusiaster. Her møder traditionelt håndværk moderne arkitektur, og alpehyggen kan mærkes i hver en krog. Om vinteren forvandles dalene og bjergtoppene til et eventyrligt landskab, der inviterer til skiløb, sneskovandring eller vintervandringer.

Alpin kultur og fornøjelse

Lebensgefühl? Autentisk og fuld af smag. Vorarlbergs køkken er kendt for sine solide specialiteter, som smager særligt godt i en bjerghytte efter en dag i sneen. Regionale oste som f.eks. den berømte bjergost og traditionelle retter som f.eks Vorarlberg ostefondue giver dig lyst til at blive hængende. Og når dagen går på hæld, er det varierede kulturprogram den perfekte afslutning på en begivenhedsrig vinterdag.

Hurtig info om Vorarlberg
Hovedstad:Bregenz
Areal:2.600 km²
Indbyggertal:ca. 394.000 (fra 2024)
Biosfærereservat:1
Naturparker:1
Bjerget Piz Buin:3312m

Begivenheder i Vorarlberg
Traditionelle og moderne højdepunkter er vist i kalenderen.

Vorarlberg fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Perfekte pister til skiløb og snowboarding

Uberørt natur og grænseløs frihed med skitouring

Vintervandring på snedækkede ruter: Ro og natur

Langrend gennem rolige, snedækkede landskaber

Familieferie i bjergene: Eventyr og familietid

Moderne træarkitektur og tidsløs bygningskultur i Alperne

Ostekultur: Tradition, håndværk og god smag

Aktiviteter i Vorarlberg

Ture

Julestemning med "The Musical Sound of Christmas"

Arkitektonisk rundvisning i moderne og traditionelle bygninger

Legenden om Arlberg

Det alpine skiløbs vugge

Enhver, der leder efter det på kortet, vil blive overrasket: For der er ikke noget, der hedder "Arlberg". Bjergmassivet mellem Lechtal-Alperne og Verwall er opkaldt efter Arlen - også kendt som bjergfyr.

Landskabet omkring "Arlberg" betragtes som det alpine skiløbs vugge og er en ikonisk destination for vintersportsfans over hele verden. Med en rig historie, der går tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede, har denne region ydet et afgørende bidrag til udviklingen af skiløb. I dag er Zürs og Lech fashionable længselsfulde steder for kræsne sommer- og vintergæster. Talrige prisbelønnede restauranter og en spændende hotelbranche slår tonen an internationalt under paraplyen "Arlberg".

Lech Zürs am Arlberg

Udflugt til UNESCO's kulturarvsområde

Her har mennesker levet i harmoni med naturen i århundreder, og bæredygtig brug af naturens ressourcer er en selvfølge. Tradition og naturbeskyttelse supplerer hinanden med det formål at bevare biodiversiteten for fremtidige generationer.

Regioner

Byer og steder

Immateriel UNESCO-kulturarv

Levende skikke i Vorarlberg

Den første søndag efter Aschermittwoch ("Askeonsdag") genoplives en gammel tradition hvert år mange steder i Vorarlberg, den traditionelle afbrænding af gnister. Skikken har til formål at fordrive vinteren og bringe held og lykke til folk. Kunstfærdigt stablede trætårne sættes i brand. Eksplosionen af "gnistheksen", der er fyldt med pulver i toppen, er højdepunktet.
I Montafon fejres Scheibenschlagen ("skæring") også på Funkensonntag ("gnist-søndag"). Skiver af elletræ og birketræ placeres på hasselpinde, bringes til at gløde og slås på en skivepind. De glødende skiver tegner derefter lysende buer ud i mørket. Det fyrige skuespil ledsages af musik, og god mad og drikke - især Funkaküachli, en traditionel kage.

Særlige begivenheder

Opskrifter

Unikke steder at overnatte

Biohotel Schwanen

Hotel Post Bezau

Walliserhof

Krone Hittisau

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelsen af historiske bygninger er et enestående initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor?

  • Bevaring af monumenter sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.

  • Historisk bevaring spiller en vigtig sociokulturel rolle: Bevaring gavner hele regionen, som kan inspirere sine gæster med historiske bygninger.

  • Mange historiske bygninger er lavet af naturlige materialer fra de nærmeste omgivelser. Når de repareres professionelt, foretrækkes sådanne regionale byggematerialer for at bevare deres originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.

Rejs bæredygtigt

Vorarlbergs skisportssteder er kendt for snesikkert skiløb - Omkring to tredjedele af regionen ligger over 1.000 meter over havets overflade. Mange skisportssteder ligger i højder fra 1.400 til 2.400 meter. Vorarlberg byder på mange aktiviteter om vinteren:

Naturlig skønhed møder kulturel rigdom. Mange af de sommeraktiviteter, man kan opleve i Vorarlberg, er baseret på dette. Der er noget for enhver smag her: for folk, der elsker naturen, for kulturentusiaster eller for sportsentusiaster, der tørster efter eventyr.

Brandnertal: Familiedalen i Vorarlberg byder på imponerende bjerge, søer og alpine enge. Det er et ideelt sted for ferie med børn og for alle, der søger ro og afslapning i naturen.

Kleinwalsertal: Selvom det geografisk ligger i Vorarlberg, kan Kleinwalsertal kun nås via Tyskland. Det er kendt for sin alpine verden, hvor der findes mange vandreruter.

Klostertal: Den rolige dal imponerer med sin store naturlige mangfoldighed og er en port til nogle af Østrigs mest kendte skiområder. Om sommeren forvandles dalen til et vandreparadis med talrige ruter gennem det alpine landskab.

Det store Walsertal: I UNESCO-biosfærereservatet har mennesker levet i harmoni med naturen i århundreder, og bæredygtig brug af naturressourcer er en selvfølge. UNESCO-biosfærereservatet er præget af alpine enge, skove og bjergåer. Tradition og naturbeskyttelse supplerer hinanden her.

