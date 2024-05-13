Vorarlberg
I det vestlige Østrig, mellem Bodensee og mægtige bjergtoppe, ligger Vorarlberg - et paradis for naturelskere og kulturentusiaster. Her møder traditionelt håndværk moderne arkitektur, og alpehyggen kan mærkes i hver en krog. Om vinteren forvandles dalene og bjergtoppene til et eventyrligt landskab, der inviterer til skiløb, sneskovandring eller vintervandringer.
Alpin kultur og fornøjelse
Lebensgefühl? Autentisk og fuld af smag. Vorarlbergs køkken er kendt for sine solide specialiteter, som smager særligt godt i en bjerghytte efter en dag i sneen. Regionale oste som f.eks. den berømte bjergost og traditionelle retter som f.eks Vorarlberg ostefondue giver dig lyst til at blive hængende. Og når dagen går på hæld, er det varierede kulturprogram den perfekte afslutning på en begivenhedsrig vinterdag.
Vorarlberg fra alle perspektiver
Det alpine skiløbs vugge
Enhver, der leder efter det på kortet, vil blive overrasket: For der er ikke noget, der hedder "Arlberg". Bjergmassivet mellem Lechtal-Alperne og Verwall er opkaldt efter Arlen - også kendt som bjergfyr.
Landskabet omkring "Arlberg" betragtes som det alpine skiløbs vugge og er en ikonisk destination for vintersportsfans over hele verden. Med en rig historie, der går tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede, har denne region ydet et afgørende bidrag til udviklingen af skiløb. I dag er Zürs og Lech fashionable længselsfulde steder for kræsne sommer- og vintergæster. Talrige prisbelønnede restauranter og en spændende hotelbranche slår tonen an internationalt under paraplyen "Arlberg".
Udflugt til UNESCO's kulturarvsområde
Levende skikke i Vorarlberg
Den første søndag efter Aschermittwoch ("Askeonsdag") genoplives en gammel tradition hvert år mange steder i Vorarlberg, den traditionelle afbrænding af gnister. Skikken har til formål at fordrive vinteren og bringe held og lykke til folk. Kunstfærdigt stablede trætårne sættes i brand. Eksplosionen af "gnistheksen", der er fyldt med pulver i toppen, er højdepunktet.
I Montafon fejres Scheibenschlagen ("skæring") også på Funkensonntag ("gnist-søndag"). Skiver af elletræ og birketræ placeres på hasselpinde, bringes til at gløde og slås på en skivepind. De glødende skiver tegner derefter lysende buer ud i mørket. Det fyrige skuespil ledsages af musik, og god mad og drikke - især Funkaküachli, en traditionel kage.
Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed
Bevarelsen af historiske bygninger er et enestående initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor?
Bevaring af monumenter sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.
Historisk bevaring spiller en vigtig sociokulturel rolle: Bevaring gavner hele regionen, som kan inspirere sine gæster med historiske bygninger.
Mange historiske bygninger er lavet af naturlige materialer fra de nærmeste omgivelser. Når de repareres professionelt, foretrækkes sådanne regionale byggematerialer for at bevare deres originalitet.
Eksistensen af dyre- og plantearter beskyttes. Monumentbeskyttelse er også den rigtige vej at gå på et økologisk niveau.