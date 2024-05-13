Vorarlberg om sommeren

Vorarlberg er kendt for sin fantastiske naturskønhed, der ligger mellem Bodensee og Alperne. Befolkningen sætter et unikt præg på højkultur og moderne arkitektur

Som Østrigs vestligste forbundsland er Vorarlberg en drømmedestination for sommerelskere. Mellem bjergtoppe og dale ligger en region, som indbyder til afslapning og nydelse. Den varme årstid bringer det bedste frem i Vorarlbergs naturskønne og kulinariske skatte. Et kulturelt højdepunkt er Bregenzer Festspiele med sine spektakulære operaforestillinger på den flydende scene ved Bodensee, som skaber magiske sommeraftener.

Bodenseee

Bodensee strækker sig ud som en funklende juvel med Vorarlberg-alperne som baggrund. Dens bredder summer af sommeraktivitet og livsglæde: Sejlbåde glider over vandet, mens cyklister udforsker stierne langs søen. For dem, der foretrækker et mere roligt tempo, er den klare søluft bedst at nyde på en fredelig gåtur eller ved at tage en forfriskende dukkert i vandet. Bregenz selv byder på et væld af kultur og spændende seværdigheder.

Aktiv og bæredygtig

Om sommeren er Vorarlberg et paradis for aktive feriegæster. Tætte skove, alpine enge og krystalklare bjergsøer giver den perfekte baggrund for at opleve naturen i al sin pragt. Samtidig er det en vigtig prioritet at beskytte dette unikke miljø: Initiativet "Naturdiversitet Vorarlberg" sikrer, at bæredygtig turisme og miljøbeskyttelse går hånd i hånd og sikrer regionens skønhed for fremtidige generationer.

Frisk og lokal

Sommeren i Vorarlberg bringer også de fineste lokale råvarer på bordet. Solbeskinnede alpegræsgange giver friske ingredienser til kulinariske lækkerier. Ost, især fra bjergene i Bregenzerwald, fremstilles stadig på traditionel vis på mange mejerier og er af højeste kvalitet. Langs Bregenzerwalds osterute tilbyder gårde og gæstehuse kulinariske eventyr, hvor du virkelig kan smage regionens karakteristiske smagsoplevelser.