Vorarlberg om sommeren
Ferie mellem bjerge, Bodensee og arkitektur

Besøg Vorarlberg om vinteren
Vorarlberg er kendt for sin fantastiske naturskønhed, der ligger mellem Bodensee og Alperne. Befolkningen sætter et unikt præg på højkultur og moderne arkitektur

Som Østrigs vestligste forbundsland er Vorarlberg en drømmedestination for sommerelskere. Mellem bjergtoppe og dale ligger en region, som indbyder til afslapning og nydelse. Den varme årstid bringer det bedste frem i Vorarlbergs naturskønne og kulinariske skatte. Et kulturelt højdepunkt er Bregenzer Festspiele med sine spektakulære operaforestillinger på den flydende scene ved Bodensee, som skaber magiske sommeraftener.

Bodenseee

Bodensee strækker sig ud som en funklende juvel med Vorarlberg-alperne som baggrund. Dens bredder summer af sommeraktivitet og livsglæde: Sejlbåde glider over vandet, mens cyklister udforsker stierne langs søen. For dem, der foretrækker et mere roligt tempo, er den klare søluft bedst at nyde på en fredelig gåtur eller ved at tage en forfriskende dukkert i vandet. Bregenz selv byder på et væld af kultur og spændende seværdigheder.

Aktiv og bæredygtig

Om sommeren er Vorarlberg et paradis for aktive feriegæster. Tætte skove, alpine enge og krystalklare bjergsøer giver den perfekte baggrund for at opleve naturen i al sin pragt. Samtidig er det en vigtig prioritet at beskytte dette unikke miljø: Initiativet "Naturdiversitet Vorarlberg" sikrer, at bæredygtig turisme og miljøbeskyttelse går hånd i hånd og sikrer regionens skønhed for fremtidige generationer.

Frisk og lokal

Sommeren i Vorarlberg bringer også de fineste lokale råvarer på bordet. Solbeskinnede alpegræsgange giver friske ingredienser til kulinariske lækkerier. Ost, især fra bjergene i Bregenzerwald, fremstilles stadig på traditionel vis på mange mejerier og er af højeste kvalitet. Langs Bregenzerwalds osterute tilbyder gårde og gæstehuse kulinariske eventyr, hvor du virkelig kan smage regionens karakteristiske smagsoplevelser.

Hurtig info om Vorarlberg
Hovedstad:Bregenz
Område:2.600 km²
Indbyggertal:ca. 394.000 (fra 2024)
Biosfærereservat:1
Naturparker:1
Piz Buin-bjerget:3.312m

Alle Vorarlbergs ferieregioner tilbyder et inklusionskort, som gælder til offentlig transport, svævebaner, museer og meget mere - afhængigt af regionen.

Begivenheder i Vorarlberg
Traditionelle og moderne højdepunkter er vist i kalenderen over begivenheder

Mød Vorarlberg

Bedste højdepunkter

Udforsk alpetoppe og nyd stilheden i dalene

Sejlads, cykling og kultur ved Bodensee

Pfänderbahn – god udsigt over Bregenz og søen

Moderne træarkitektur møder tidløs bygningskultur

Traditionel ost, håndlavet og regionalt raffineret

Eventyr, natur og tid med hele familien

Bregenzer Festspiele ved søen: Kulisse og event-scene

Aktiviteter i Vorarlberg

Ture

Rundrejse fra Bregenz med Vorarlberg Lines

Arkitekturruter til moderne og traditionelle bygninger

På 31 etaper langs "Min Weag" gennem Vorarlberg

Udflugter i det omkringliggende område

Regioner

Alperegion Bludenz

Familievenlig region mellem Brandnertal, Bludenz, Klostertal og Großes Walsertal. Vidunderlig til vandre- og cykelture.

Alperegion Bludenz

Bodensee-Vorarlberg

Nyd kunst, dans, musik og livlighed ved Bodensee i Bregenz, Dornbirn, Hohenems og Feldkirch. Kulturelt højdepunkt: Bregenzer Festspiele.

Bodensee-Vorarlberg

Bregenzerwald

Træarkitektur og kunsthåndværk blandes med kulinarisk kreativitet, mens de mange skove giver rig mulighed for vandreture og andre udendørs aktiviteter.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Et alpint vandreparadis, som kun er tilgængeligt fra Tyskland, og som er kendt for sin brede vifte af sportsaktiviteter.

Kleinwalsertal

Montafon

Dalen er omgivet af høje bjerge og byder på charmerende bjerglandsbyer og bjergenge til afslapning samt skiløb, snowboarding og bjergbestigning.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Om sommeren er det velkendte skisportsområde et vidunderligt sted at vandre, spille golf og køre på mountainbike mellem bjergsøer og natur.

Lech Zürs am Arlberg

Byer og steder

Bludenz

Historisk perle i den sydlige del af landet, der kombinerer natur, kultur og sydlandsk flair.

Bludenz

Feldkirch

En fortryllende gammel middelalderby med små gyder og det historiske Schloss Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Byen har en rig historie med ruinerne af Alt-Ems og renæssancepaladset.

Hohenems

Dornbirn

Det røde hus fra 1639, markedspladsen og St. Martins kirke er historiske højdepunkter.

Dornbirn

Immateriel UNESCO-kulturarv

Levende skikke i Vorarlberg

Den første søndag efter askeonsdag tændes en gammel tradition hvert år mange steder i Vorarlberg: den traditionelle afbrænding af gnister. Denne skik har til formål at fordrive vinteren og bringe held og lykke til folket. Kunstfærdigt stablede trætårne sættes i brand og kulminerer i eksplosionen af den pulverfyldte "gnistheks" på toppen.

I Montafon fejrer man også "Scheibenschlagen" på gnist-søndag. Skiver lavet af elle- og birketræ placeres på hasselpinde, antændes og slås mod en skivepind. De glødende skiver skaber lysbuer i mørket. Dette fyrige skuespil ledsages af musik samt lækker mad og drikke - især "Funkaküachli", en traditionel gærkage.

Særlige begivenheder

Bregenzer Festspiele

16.7.2025 – 17.8.2025
Seebühne Bregenz, 6897 Bregenz

For første gang i sin historie præsenterer Bregenzer Festspiele Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulært designede scene i Bodensee.

Bregenzer Festspiele

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

26.4.2025 – 5.10.2025

Den dag i dag er intimiteten fra de oprindeligt private huskoncerter bevaret.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Bregenzer Frühling

8.3.2025 – 31.5.2025
Festspielhaus Bregenz, 6900 Bregenz

Anerkendte danseformationer med fremragende koreografier fører impulsivt ind i den moderne dans' fremtid.

Bregenzer Frühling

Poolbar-Festival

2.7.2025 – 10.8.2025
Feldkirch

Festivalen, der byder på kulturel mangfoldighed fra niche til pop, tiltrækker hvert år mange besøgende til Feldkirch.

Poolbar-Festival

Die Gustav

17.10.2025 – 19.10.2025
Messe Dornbirn, Dornbirn

Messe for design og gastronomi - tilbyder tid og plads til god smag: En fest for sanserne.

Die Gustav

Opskrifter

Vorarlberger ostefondue

Ost fra Vorarlberg, lækkert tilbehør og en frisk rødkålssalat. Med denne opskrift bliver festmiddagen helt sikkert en succes.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Schwanen: Raffineret arkitektur og bæredygtig mad

Hotel Post: Puristiske værelser og regionalt køkken

Walliserhof: Hvor design møder sportsånd

Krone: Regionale træmøbler og gourmetkøkken

Info om klimabeskyttelse

Beskyttelse af monumenter: Et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det vigtigt?

  • Bevarelse af monumenter sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.

  • Det spiller også en vigtig sociokulturel rolle: Bevarelse af disse strukturer gavner hele regionen og inspirerer gæsterne med sin historiske arkitektur.

  • Mange historiske bygninger er bygget af naturlige materialer fra lokalområdet. Når de repareres professionelt, foretrækkes disse regionale materialer for at bevare deres originalitet.

  • Derudover beskyttes eksistensen af forskellige dyre- og plantearter. Bevarelse af monumenter er et afgørende skridt for økologisk bæredygtighed.

Bæredygtig rejse i Østrig

FAQ

Naturskønhed møder kulturel rigdom i Vorarlberg, der byder på en bred vifte af sommeraktiviteter. Der er noget for enhver smag: naturelskere, kulturentusiaster og eventyrlystne sportsfolk.

Vorarlbergs skisportssteder er kendt for deres snesikre forhold med omkring to tredjedele af regionen beliggende over 1.000 m (3.281 ft). Mange skiområder ligger fra 1.400 m til 2.400 m højde. Vorarlberg byder på mange aktiviteter om vinteren:

Brandnertal: Dalen i Vorarlberg byder på imponerende bjerge, søer og alpine enge. Det er en ideel destination for ferier med børn og for alle, der søger fred og naturlig afslapning.

Kleinwalsertal: Selv om Kleinwalsertal geografisk er en del af Vorarlberg, kan man kun komme dertil via Tyskland. Den er kendt for sit alpine landskab med mange vandrestier.

Klostertal: Denne rolige dal imponerer med sin rige naturlige mangfoldighed og fungerer som en port til nogle af Østrigs mest kendte skisportssteder. Om sommeren forvandles dalen til et vandreparadis med mange ruter gennem det alpine landskab.

Großes Walsertal: I dette UNESCO-biosfærereservat har folk levet i harmoni med naturen i århundreder, og bæredygtig brug af naturressourcer er en selvfølge. Reservatet er præget af alpine enge, skove og bjergstrømme, hvor tradition og naturbeskyttelse supplerer hinanden.

