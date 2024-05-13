Vorarlberg om sommeren

Som Østrigs vestligste forbundsland er Vorarlberg en drømmedestination for sommerelskere. Mellem bjergtoppe og dale ligger en region, som indbyder til afslapning og nydelse. Den varme årstid bringer det bedste frem i Vorarlbergs naturskønne og kulinariske skatte. Et kulturelt højdepunkt er Bregenzer Festspiele med sine spektakulære operaforestillinger på den flydende scene ved Bodensee, som skaber magiske sommeraftener.
Bodensee strækker sig ud som en funklende juvel med Vorarlberg-alperne som baggrund. Dens bredder summer af sommeraktivitet og livsglæde: Sejlbåde glider over vandet, mens cyklister udforsker stierne langs søen. For dem, der foretrækker et mere roligt tempo, er den klare søluft bedst at nyde på en fredelig gåtur eller ved at tage en forfriskende dukkert i vandet. Bregenz selv byder på et væld af kultur og spændende seværdigheder.
Aktiv og bæredygtig
Om sommeren er Vorarlberg et paradis for aktive feriegæster. Tætte skove, alpine enge og krystalklare bjergsøer giver den perfekte baggrund for at opleve naturen i al sin pragt. Samtidig er det en vigtig prioritet at beskytte dette unikke miljø: Initiativet "Naturdiversitet Vorarlberg" sikrer, at bæredygtig turisme og miljøbeskyttelse går hånd i hånd og sikrer regionens skønhed for fremtidige generationer.
Frisk og lokal
Sommeren i Vorarlberg bringer også de fineste lokale råvarer på bordet. Solbeskinnede alpegræsgange giver friske ingredienser til kulinariske lækkerier. Ost, især fra bjergene i Bregenzerwald, fremstilles stadig på traditionel vis på mange mejerier og er af højeste kvalitet. Langs Bregenzerwalds osterute tilbyder gårde og gæstehuse kulinariske eventyr, hvor du virkelig kan smage regionens karakteristiske smagsoplevelser.
Alle Vorarlbergs ferieregioner tilbyder et inklusionskort, som gælder til offentlig transport, svævebaner, museer og meget mere - afhængigt af regionen.
Alperegion Bludenz
Familievenlig region mellem Brandnertal, Bludenz, Klostertal og Großes Walsertal. Vidunderlig til vandre- og cykelture.
Bodensee-Vorarlberg
Nyd kunst, dans, musik og livlighed ved Bodensee i Bregenz, Dornbirn, Hohenems og Feldkirch. Kulturelt højdepunkt: Bregenzer Festspiele.
Bregenzerwald
Træarkitektur og kunsthåndværk blandes med kulinarisk kreativitet, mens de mange skove giver rig mulighed for vandreture og andre udendørs aktiviteter.
Kleinwalsertal
Et alpint vandreparadis, som kun er tilgængeligt fra Tyskland, og som er kendt for sin brede vifte af sportsaktiviteter.
Montafon
Dalen er omgivet af høje bjerge og byder på charmerende bjerglandsbyer og bjergenge til afslapning samt skiløb, snowboarding og bjergbestigning.
Byer og steder
Bludenz
Historisk perle i den sydlige del af landet, der kombinerer natur, kultur og sydlandsk flair.
Immateriel UNESCO-kulturarv
Levende skikke i Vorarlberg
Den første søndag efter askeonsdag tændes en gammel tradition hvert år mange steder i Vorarlberg: den traditionelle afbrænding af gnister. Denne skik har til formål at fordrive vinteren og bringe held og lykke til folket. Kunstfærdigt stablede trætårne sættes i brand og kulminerer i eksplosionen af den pulverfyldte "gnistheks" på toppen.
I Montafon fejrer man også "Scheibenschlagen" på gnist-søndag. Skiver lavet af elle- og birketræ placeres på hasselpinde, antændes og slås mod en skivepind. De glødende skiver skaber lysbuer i mørket. Dette fyrige skuespil ledsages af musik samt lækker mad og drikke - især "Funkaküachli", en traditionel gærkage.
Særlige begivenheder
Bregenzer Festspiele
For første gang i sin historie præsenterer Bregenzer Festspiele Carl Maria von Webers opera "Der Freischütz" på den spektakulært designede scene i Bodensee.
Schubertiade Schwarzenberg Hohenems
Den dag i dag er intimiteten fra de oprindeligt private huskoncerter bevaret.
Bregenzer Frühling
Anerkendte danseformationer med fremragende koreografier fører impulsivt ind i den moderne dans' fremtid.
Poolbar-Festival
Festivalen, der byder på kulturel mangfoldighed fra niche til pop, tiltrækker hvert år mange besøgende til Feldkirch.
Info om klimabeskyttelse
Beskyttelse af monumenter: Et synonym for bæredygtighed
Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det vigtigt?
Bevarelse af monumenter sparer ressourcer og forhindrer forsegling af grønne områder.
Det spiller også en vigtig sociokulturel rolle: Bevarelse af disse strukturer gavner hele regionen og inspirerer gæsterne med sin historiske arkitektur.
Mange historiske bygninger er bygget af naturlige materialer fra lokalområdet. Når de repareres professionelt, foretrækkes disse regionale materialer for at bevare deres originalitet.
Derudover beskyttes eksistensen af forskellige dyre- og plantearter. Bevarelse af monumenter er et afgørende skridt for økologisk bæredygtighed.