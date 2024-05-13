Seværdigheder i Østrig
Urbane kulturskatte og imponerende naturområder

Østrigs historie har skabt et væld af kulturelle seværdigheder. Samtidig har landets topografiske mangfoldighed skabt storslåede naturvidundere.

Landets rige historie og kulturelle mangfoldighed har efterladt et imponerende udvalg af seværdigheder og kulturskatte: klostre, slotte og borge, museer og gallerier - giver alle indsigt i landets kulturelle fortid og nutid.

Og så får naturseværdighederne i Østrig også de fleste til at slå øjnene op. Mange steder lever folk her i bevidsthed om deres økologiske skatte og naturressourcer. Engagementet er tilsvarende højt: Skove og bjerggræsgange plejes omhyggeligt, og vandet holdes rent, naturområder beskyttes og biodiversitet fremmes. Bevarelsen af disse levesteder i Østrig er fremtidsorienteret: for dyr, planter, klimaet - og som et værdifuldt naturligt syn for mennesker.

De smukkeste kulturelle seværdigheder i Østrig

De smukkeste seværdigheder i 9 delstater

De smukkeste seværdigheder i Østrigs natur

FAQ

  • Stift Melk

    Benediktinerklosteret ved Donau er berømt for sin barokarkitektur, værdifulde historiske samlinger og klosterhaver.

  • Wachau

    Vinkultur, maleriske byer og ruiner omgiver dette UNESCO-verdensarvssted.

  • Krems

    Som den geografiske optakt til Wachau byder Krems på en blanding af moderne kultur og historie. Værd at se er Krems Kunstmuseum og Steiner Tor.

  • Linz

    Østrigs tredjestørste by er kendt for sine moderne kulturelle højdepunkter som Ars Electronica Centre og Lentos Art Museum.

  • Nationalparken Donau-Auen

    Det sidste store flodlandskab i Centraleuropa, hvor det beskyttede område sikrer adskillige truede arters overlevelse.

  • Wien

    Wien er en blanding af storslået arkitektur, enestående kultur, musik og indtagende charme. En by, der inspirerer med gammel og ny avantgarde, og som omhyggeligt og bæredygtigt værner om sine seværdigheder.

  • Grossglockner Hochalpenstraße

    Grossglockner High Alpine Road er en af de mest imponerende højfjeldsveje i Europa.

  • Innsbruck

    Den alpine by Innsbruck er berømt for sin maleriske gamle bydel - inklusive det gyldne tag - og som det østrigske hotspot for vintersport.

  • Zell am See-Kaprun

    Regionen i SalzburgerLand er berømt for skiløb på Kitzsteinhorn-gletsjeren og svømmesjov i Zellsøen.

  • Kitzbühel

    Kombinationen af sportstradition og alpin charme kendetegner billedet af Kitzbühel i Tyrol.

  • Salzkammergut

    Populært for sine badesøer, bjerglandskaber og historiske betydning - Salzkammergut er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

  • Eisriesenwelt Werfen

    Verdens største ishule strækker sig over mere end 42 kilometer i Tennengebirge-bjergene i Salzburg.

  • Anton am Arlberg

    Udfordrende skiområder og et aktivt natteliv.

  • Lech Zürs am Arlberg

    Skisportssteder af høj kvalitet i en eksklusiv atmosfære.

  • Tiergarten Schönbrunn

    Verdens ældste zoologiske have ligger i Wien og er en af de mest besøgte zoologiske haver i Europa.

  • Wiener Donauinsel

    Svømme, sejle, cykle, skøjte, spille beachvolley eller bare ligge på græsset: Donauøen byder på en bred vifte af udendørs aktiviteter.

  • Wiens gigantiske pariserhjul

    Pariserhjulet i Wiener Prater, Wiens vartegn, har drejet rundt i over 125 år.

  • Haus der Natur

    Een blanding af museum og akvarium med interaktive udstillinger for store og små.

  • Schloss Hellbrunn

    Kombinerer historisk arkitektur med legende elementer. Vandelementerne er særligt populære blandt børn.

  • Zotter chokoladefabrik

    Alle, der altid har ønsket at opleve, hvordan chokolade bliver lavet, er på rette sted i Steiermark.

  • Baumkronenweg

    En unik vandreoplevelse i Oberösterreich op til 15 meter over skovbunden.

  • Bregenzerwalds Käsestrasse

    I Vorarlberg lærer ostegourmeter om traditionelle ostefremstillingsmetoder.

Info om klimabeskyttelse

Biodiversitet i slotshaver

Slotshaverne er historiske udflugtsmål, hvor man også kan finde ro og afslapning. De store arealer er også vigtige tilflugtssteder for mange dyre- og plantearter. Derfor omdanner flere og flere slotshaver grønne områder til vilde blomsterenge og fremmer dermed biodiversiteten og fødekilder for insekter.

I Salzburgs parker er der f.eks "vilde hjørner", der får lov til at blomstre, på Gloriette-engen i Wiens Schönbrunn Slotspark vokser der vilde blomster som føde for vilde bier. Trafikøer langs veje bliver også til nyttige bi-enge. Og de østrigske statsbaner forvandler også vejdæmninger, græsrabatter og banegårdsenge til bi-paradiser: Bikuber og honning inkluderet.

