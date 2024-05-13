Østrigs historie har skabt et væld af kulturelle seværdigheder. Samtidig har landets topografiske mangfoldighed skabt storslåede naturvidundere.

Landets rige historie og kulturelle mangfoldighed har efterladt et imponerende udvalg af seværdigheder og kulturskatte: klostre, slotte og borge, museer og gallerier - giver alle indsigt i landets kulturelle fortid og nutid.

Og så får naturseværdighederne i Østrig også de fleste til at slå øjnene op. Mange steder lever folk her i bevidsthed om deres økologiske skatte og naturressourcer. Engagementet er tilsvarende højt: Skove og bjerggræsgange plejes omhyggeligt, og vandet holdes rent, naturområder beskyttes og biodiversitet fremmes. Bevarelsen af disse levesteder i Østrig er fremtidsorienteret: for dyr, planter, klimaet - og som et værdifuldt naturligt syn for mennesker.