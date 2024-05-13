Seværdigheder i Østrig
Urbane kulturskatte og imponerende naturområder
Landets rige historie og kulturelle mangfoldighed har efterladt et imponerende udvalg af seværdigheder og kulturskatte: klostre, slotte og borge, museer og gallerier - giver alle indsigt i landets kulturelle fortid og nutid.
Og så får naturseværdighederne i Østrig også de fleste til at slå øjnene op. Mange steder lever folk her i bevidsthed om deres økologiske skatte og naturressourcer. Engagementet er tilsvarende højt: Skove og bjerggræsgange plejes omhyggeligt, og vandet holdes rent, naturområder beskyttes og biodiversitet fremmes. Bevarelsen af disse levesteder i Østrig er fremtidsorienteret: for dyr, planter, klimaet - og som et værdifuldt naturligt syn for mennesker.
De smukkeste kulturelle seværdigheder i Østrig
De smukkeste seværdigheder i 9 delstater
De smukkeste seværdigheder i Østrigs natur
FAQ
Biodiversitet i slotshaver
Slotshaverne er historiske udflugtsmål, hvor man også kan finde ro og afslapning. De store arealer er også vigtige tilflugtssteder for mange dyre- og plantearter. Derfor omdanner flere og flere slotshaver grønne områder til vilde blomsterenge og fremmer dermed biodiversiteten og fødekilder for insekter.
I Salzburgs parker er der f.eks "vilde hjørner", der får lov til at blomstre, på Gloriette-engen i Wiens Schönbrunn Slotspark vokser der vilde blomster som føde for vilde bier. Trafikøer langs veje bliver også til nyttige bi-enge. Og de østrigske statsbaner forvandler også vejdæmninger, græsrabatter og banegårdsenge til bi-paradiser: Bikuber og honning inkluderet.